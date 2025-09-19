Java Central Kemenkum: Fortalecimiento de la alfabetización legal más cerca de JDIH en la comunidad

SEMARANG (Antara) – El Ministerio de Derecho (Kemenkum) de Java Central solicitó a todos los gobiernos locales de la provincia que fortalecieran la alfabetización legal como un intento de acercar a la comunidad a la Red de Documentación e Información Legal (JDIH).

«La alfabetización legal es la clave, por lo que la comunidad puede estar más cerca de JDIH», dijo el analista legal del joven experto del Ministerio Central de Derecho y Asuntos Sociales Dyah Santi cuando fue orador invitado en la orientación técnica (Bimtek) de JDIH Management and Development en Semarang, viernes.

Dijo que la alfabetización legal en la forma puede ser ser educativa, comunicativa y fácil de entender y a través de conocidos interactivos.

Según él, el contenido de la alfabetización legal se puede diseñar de acuerdo con la segmentación objetivo, tanto la generación más joven, funcionarios de la aldea como el público en general.

«Si JDIH solo se conoce como un círculo limitado, los beneficios no serán óptimos», agregó

Dijo que los servicios de alfabetización legal son un medio para presentar a JDIH más amplio, para que las personas se sientan cercanas y ayudadas.

Mientras que el jefe de la División de Legislación y Desarrollo Legal de la Java Central de Kum Delmawati apreciaba la implementación de la gestión y el desarrollo de JDIH que fue seguido por representantes de todas las autoridades locales en la provincia.

Espera que los gerentes de JDIH puedan aplicar el conocimiento adquirido, para que Java central aún pueda lograr el mejor valor para los informes electrónicos.

Al aumentar la competencia del gerente de JDIH, también espera que fortalezca aún más el sistema de servicio legal que será más allá, preciso e integrado en Java Central.

«JDIH se volverá cada vez más conocido, esto fortalecerá aún más el sistema de servicio legal que está de manera rápida, precisa e integrada», dijo más allá

