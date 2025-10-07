Java Central Kemenkum El proceso de pedir a dos extranjeros que se conviertan en ciudadanos indonesios

SEMARANG (Antara) – El Ministerio de Derechos (Kemenkum) de la Región Central de Java procesó la solicitud de dos extraterrestres, cada uno de Yemen y China, para convertirse en ciudadanos indonesios (WNI).

El jefe del Ministerio de Derecho Central de Java, Heni Susila Wardoyo en Semarang el martes, dirigió directamente una investigación sustantiva de la solicitud de un ciudadano extranjero llamado Omar Mohammed dijo que Ba-Busail y Wenjie Zheng.

Según él, las dos personas han sido arregladas en Indonesia.

Hizo hincapié en que la aclaración de esta solicitud se llevó a cabo claramente de acuerdo con el procedimiento, de modo que las cosas no sucedieron que hicieron que este proceso de ciudadanía de un lado a otro.

«El equipo ha realizado repetidamente esta verificación, asegúrese de que los datos estén completos y que las habilidades sean elegibles», dijo.

También se hacen una serie de preguntas sobre los antecedentes de la solicitud para convertirse en ciudadano indonesio, como la razón para convertirse en ciudadano indonesio, el funcionamiento suave de la historia indonesia, la historia y otras obligaciones, como los impuestos.

Explicó que la ciudadanía es un mecanismo que permite a los extranjeros convertirse en ciudadanos indonesios a través de procedimientos establecidos, como solicitudes o sobre la base de acuerdos especiales.

El proceso, continuó, incluye ciertos requisitos legales que el solicitante debe ser cumplido, como cumplir con los requisitos establecidos por la Ley de Ciudadanía.

