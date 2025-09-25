Java Central Kemenkum Dien tres cartas de registro en el gobierno de la santa regencia

KUDUS (Antara) – La Oficina Regional del Ministerio de Derecho de Java Central entregó tres cartas de registro de propiedad intelectual común (KIK) al gobierno de Kudus Regency para garantizar que un patrimonio cultural estuviera protegido el miércoles.

«Esta grabación es un paso importante para mantener la identidad cultural del santo y, al mismo tiempo, proporcionar protección legal contra el potencial de reclamos y abuso por parte de otras partes», dijo el Jefe de la Oficina Regional del Ministerio de Derechos y Heni Susila Wardoyo acompañado por el Jefe del Servicio Integryty Settyty Sam’ani Intakan Pendopo Regent.

Reveló que los tres Kiks entregaron al Santo Jenang, al Santo Barongan y al San Dandangan. Este momento y un regalo para Kudus Regency que acaba de celebrar el 476 cumpleaños de la ciudad de Kudus.

«Con esta admisión, tratamos de garantizar que el patrimonio cultural esté protegido, sostenible y pueda ofrecer beneficios económicos para la comunidad», dijo.

Heni agregó que la grabación de Kik era una forma tangible de la presencia del estado para proteger el patrimonio cultural regional. Además de la protección legal, Kik también ofrece grandes oportunidades para el desarrollo de la economía creativa basada en la sabiduría local. Esto está en línea con la dirección de la política nacional para hacer de la propiedad intelectual un motor de crecimiento económico.

La rendición de tres cartas de registro de Kik también es un símbolo de sinergia entre el Ministerio de Derecho y Jateng y el gobierno de Kudus Regency. Con el pleno apoyo del gobierno local, se espera que más obras culturales, tradiciones y sabiduría local se documenten y se registren oficialmente.

El Ministerio de Derecho de Java Central se esfuerza por continuar guiando y alentar a otras grabaciones de Kik en Java Central.

«Todavía hay un gran potencial cultural que podemos alentar a estar registrados. Se sinergiremos con las autoridades locales, los líderes comunitarios, a las comunidades indígenas, para que nuestro patrimonio cultural se mantenga realmente para las generaciones futuras», dijo.