Java Central Kemenkum describe el compromiso y el desempeño durante el Comité de la Cámara de Representantes XIII Cunker

SEMARANG (Antara) – La Oficina Regional del Ministerio de Derecho de Java Central recibió una visita de trabajo específica del Comité de la Cámara de Representantes XIII en el Kresna Basudewa Hall en la Oficina Regional, el viernes (12/09).

El líder del equipo, Rinto Subekti, del Partido Demócrata, explicó, la experiencia estaba en el contexto de realizar la función de supervisión de la implementación de servicios y la aplicación de la ley en el campo de la administración legislativa general.

La elección de la Provincia de Central -Java, en este caso, dijo la Oficina Regional del Ministerio de Derecho Rinto, porque tiene características sociales, culturales y económicas únicas.

«La vida de las personas que mantienen la cultura ama el principio de ayuda mutua, se espera que apoye las necesidades de las necesidades de la comunidad», dijo Rinto.

«Además, la alta dinámica del crecimiento cooperativo, los actores comerciales, las fundaciones y las organizaciones sociales en Java central muestra que la necesidad de capacidad legal y servicios de legalidad para entidad legal está aumentando», continuó.

Durante esta visita, continuó Rinto, el Comité XIII del Parlamento de Indonesia quería escuchar directamente a los diversos desafíos confrontados, recibir información con respecto a la implementación de servicios de administración legal y aplicación de la ley en la Oficina Regional del Ministerio de ACT Central Java.

«Los problemas y los obstáculos que se enfrentan en la implementación de servicios legales, tanto de los aspectos de las regulaciones, los recursos humanos y la tecnología», dijo Rinto.

«Además de la Oficina Regional de la Oficina Regional del Ministerio de Derecho en Java Central para mejorar la calidad de los servicios legales dirigidos a certeza legal, velocidad, transparencia y efectiva y transparencia de la aceptación de la comunidad», dijo.

«Además de basarse digitalmente y cómo el papel de la Oficina Regional del Ministerio de ACT para apoyar la aplicación de la ley, al supervisar el notario de la entidad legal y la regulación de las disputas administrativas legales», agregó como introducción a la actividad.

En respuesta, el jefe de la Oficina Regional de Java Kemenkum, Heni Susila Wardoyo, explicó el rendimiento de las filas en 2025.

La exposición incluye aspectos del presupuesto, reforma burocrática, servicios legales, asistencia legal, propiedad intelectual y el desarrollo de una aldea de concientización legal.

Algunas cosas que se convirtieron en los aspectos más destacados de la oficina del Ministerio de Representantes de Java Central o Java central, a saber, no -Ingresos estatales (PNBP).

De estos aspectos, explicó Heni, muestra el rendimiento una tendencia positiva. A partir de septiembre de 2025, PNBP del Servicio General de Administración Legal (AHU) se registró en RP31.14 mil millones, mientras que PNBP de Servicios de Propiedad Intelectual (KI) llegó a Rp15.15 mil millones.

En el campo de los servicios públicos y legales, Heni explicó, registrado 371.153 Servicios Fiduciarios, 1.925 Apostille y 738 servicios legales.

La Oficina Regional Central de Java también ha instalado 398 notarios, 20 PPN y cotiza 3,536 entidades legales hasta septiembre de 2025.

Durante el área de propiedad intelectual, el número de solicitudes 26,084, que consta de 18,470 derechos de autor, alcanzó 6,540 marcas, 824 diseños industriales, 198 patentes simples, 23 patentes y 16 indicaciones geográficas.

Kakanwil explicó que su partido continuó fomentando un aumento en el concepto y la preocupación por el público de los servicios administrativos legales generales.

«Continuamos realizando actividades de socialización que alientan a la comunidad a hacer más preocupaciones, a realizar entidades legales, tanto individuos como empresas», dijo Heni.

«Luego, cuando hay un notario que está de permiso, por ejemplo, debe haber un notario de reemplazo, y así sucesivamente», dijo.

«Para que los sectores puedan ser una posibilidad de aumentar PNBP. Luego lo haremos activo, será nuestra dedicación», dijo Heni.

Otra exposición, Kakanwil, explicó el desempeño del programa de asistencia y asesoramiento legal, la formación y armonización de productos legales regionales, la conciencia de la ley y la dedicación para mejorar los servicios.

«El desempeño es una prueba de la dedicación de la Oficina Regional del Ministerio de Derecho en Java Central para mejorar la calidad de los servicios legales en la región central de Java», dijo Heni.

«Aunque todavía existen desafíos, estamos comprometidos a continuar mejorando los servicios, mejorar el rendimiento y ampliar el alcance de los beneficios para la comunidad», agregó.

Además de Rinto, miembro del Comité de Representantes XIII que estuvo presente en esta ocasión, HJ estaba. Dewi Asmara, Dr. Tr. Agun Gunanjar Sudarsa, Dr. Umbu Kabunang Rudi Yanto Hunga y Jamaludin Malik de Golkar PartyFactie.

Luego, la hermana de Sasongko Gerindra y Yan Persasas Baskenasas de Gerindra, HJ. Anisah Syakur, Hamid Noor Yasin y H. Yanuar Arif Wibowo, Rapidin Simbolon de PDIP y Dr. King Faisal Manganju Sitorus del Partido Demócrata.

Mientras que del Central Java Kemenkum, Heni Susila Wardoyo fue acompañado por el jefe de la División de Derecho Legal y Desarrollo Legal de Delmawati (P3H), jefe de la División de Servicios Legales, Tjasdirin, Jefe de Funcionarios Administrativos y Funcionarios Administrativos y Funcionarios Funcionales de la Oficina Regional.