Java Central Kemenkum apoya la protección Ki en el Festival Parani

SEMARANG (Antara) – Jefe de la Oficina Regional de Java Central Kemenkum Heni Susila Wardoyo representado por el jefe de la División de Servicios Legales (Kadiv Yankum) asistió al evento del Festival Parani de 2025 en el Semarang Mac Ballroom, el viernes (3/10).

Este evento es un festival iniciado por Sinar Luciana Jaya, con varios actores comerciales, en particular el sector de alimentos y bebidas (F&B), y con respecto a las instituciones gubernamentales y los socios estratégicos.

En la ocasión, Tjasdirin también estuvo presente en la actividad del Festival Parani 2025 para evaluar y discutir con las PYME y las personas que están presentes en la actividad.

Expresó pleno apoyo a las actividades que MSMES, profesionales y comunidades creativas han reunido.

«Apoyamos plenamente la implementación del Festival Parani de 2025 y esperamos que esta actividad pueda tener un impacto real, especialmente para las MIPYME que son la fuerza impulsora de la economía humana. A través de este foro, las empresas pueden comprender la importancia de proteger la propiedad intelectual para su sostenibilidad empresarial», dijo Tjasdirin.

Además de los programas de entrevistas, DJKI, junto con BPOM y el Instituto de Certificación Halal, también abrió una posición especial para ofrecer capacitación, consulta e información para los visitantes con respecto a la seguridad alimentaria, la certificación Halal y la protección de la propiedad intelectual.

Parani Festival 2025 se lleva a cabo durante tres días, a partir del 1 al 3 de octubre de 2025, en el salón de baile Semarang Mac. Este festival es un foro productivo para que las MIPYME y los actores de F&B crezcan juntos, entra en relaciones e introduzcan productos de alta calidad para la comunidad en general.

Con la cooperación entre el gobierno y la comunidad empresarial creativa, se espera que esta actividad pueda fortalecer el ecosistema MIPYME y aumentar la competitividad de los productos locales en los mercados nacionales e internacionales.