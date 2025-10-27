Java Central intenta evitar inundaciones mediante cambios climáticos

Semarang (ANTARA) – El gobernador de Java Central, Ahmad Luthfi, está coordinando con la Agencia Nacional de Gestión de Desastres (BNPB) y agencias relacionadas para realizar esfuerzos para diseñar (adaptar) el clima en la ciudad de Semarang y sus alrededores para superar las inundaciones y prevenir fuertes lluvias.

«Continuaré cooperando con el centro (BMKG y BNPB) de ingeniería meteorológica», dijo el lunes mientras revisaba y entregaba la ayuda en el distrito de Genuk, Semarang.

Según él, la ingeniería meteorológica se considera necesaria ya que Semarang, Demak y las zonas circundantes han seguido recibiendo lluvias de intensidad moderada a alta durante los últimos cinco días.

También continúa trabajando con la Agencia de Meteorología, Climatología y Geofísica (BMKG) para monitorear las condiciones climáticas en Java Central que podrían causar fuertes lluvias.

Los gobiernos provinciales y de distrito/ciudad, dijo, continúan cooperando para hacer frente a las inundaciones en la ciudad de Semarang y Demak Regency a corto, mediano y largo plazo.

A corto plazo, debemos seguir vigilando la condición de las víctimas de las inundaciones para que sus necesidades básicas, incluidos los servicios públicos, no se vean afectadas.

«Los servicios de respuesta a desastres (BPBD) provinciales y de distrito/ciudad-regional están en ‘espera’ durante 1 x 24 horas», dijo el ex jefe de la Policía Regional de Java Central.

A largo plazo, el gobierno sigue trabajando actualmente en el gigantesco malecón que conecta Semarang-Demak, así como en los estanques de retención de Terboyo y Sriwulan.

“Hay dos piscinas que pueden albergarlos, ojalá estén terminadas a principios de 2026”, dijo.

Mientras tanto, el jefe del subdistrito de Genuk, Pranyoto, dijo que las inundaciones en su área han entrado en su sexto día, incluidos los subdistritos de Gebangsari, Genuksari, Muktiharjo Lor, Terboyo Wetan y Trimulyo.

«El punto más alto de la inundación fue antes de RSI Sultan Agung, que alcanzó los 80 cm. Hay 27 bombas repartidas en diferentes ríos. Las bombas están ubicadas en Kali Tenggang, Kali Sringin, Kali Babon y detrás de la terminal Terboyo», dijo.

Él, junto con las agencias pertinentes y todos los jefes de subdistrito, continúa haciendo esfuerzos para tomar medidas preventivas en caso de que aumente el nivel del agua que actualmente comienza a disminuir.

«Esperemos que no haya más (inundaciones, rojo). Porque el BMKG predice que lloverá más. Si Dios quiere, estamos listos para afrontar la temporada de lluvias», dijo.