Java Central intenta combatir las inundaciones en varias zonas

Semarang (ANTARA) – El director ejecutivo de la Agencia Regional de Gestión de Desastres (BPBD) de la provincia de Java Central, Bergas C Penanggungan, destacó que su partido había desplegado un equipo para ayudar a lidiar con las inundaciones en la ciudad de Semarang y algunas áreas afectadas por la lluvia el miércoles por la noche (22/10).

«Desde ayer, desde el desastre o la inundación, los amigos provinciales de BPBD han estado ayudando. El término es acompañar a los amigos de BPBD de la ciudad de Semarang, junto con compañeros voluntarios, TNI, Polri, así como la comunidad», dijo Bergas en la oficina de BPBD en Java Central, Semarang el jueves.

Las fuertes lluvias se extendieron uniformemente en varias áreas de Java Central, lo que provocó inundaciones e inundaciones en varios lugares de la ciudad de Semarang, Demak Regency y Grobogan Regency.

En la ciudad de Semarang, se han producido inundaciones en las zonas de Kaligawe y Genuk desde el miércoles 22 de octubre de 2025 por la noche. Las fuertes lluvias caídas desde el mediodía han provocado que el agua suba rápidamente.

También se han preparado varias cocinas públicas y puntos de evacuación, aunque el miércoles por la noche no se había evacuado a muchos residentes.

“Lo más importante es que hemos brindado asistencia logística desde anoche”, dijo.

Además de la asistencia logística, BPBD de Java Central también llevó a cabo operaciones a corto plazo mediante el despliegue de bombas móviles en las casas de bombas de Tenggang y Sringin, en la ciudad de Semarang.

Se han desplegado bombas móviles en Kali Tenggang. Mientras tanto, en Sringin se está implementando actualmente ya que el acceso es difícil.

«El acceso a Sringin es bastante difícil, por lo que todavía estamos intentando movilizar bombas allí», dijo.

Se explicó que la ubicación geográfica de la ciudad de Semarang, que se encuentra en una cuenca, hace que la zona dependa en gran medida del sistema de bombeo de agua.

«El pilar para anticipar inundaciones en Semarang es una bomba. De hecho, ya hay una bomba. En los alrededores de Kaligawe, use una bomba en la Casa de Bombas de Tenggang. En el área de Genuk, use una bomba en la Casa de Bombas de Sringin», dijo Bergas.

Según él, hay seis máquinas de bombeo en la Casa de Bombas de Tenggang. Mientras tanto, Sringin Pump House alberga cinco máquinas de bombeo. Sólo dos de cada casa de bombas están activas. El resto está ocupado aumentando la capacidad (actualización) de los motores diésel al combustible eléctrico.

«El propósito (actualización) es que cuando algo sucede, estas seis bombas puedan funcionar de manera óptima. Todas pueden estar encendidas (activas). Con esta actualización, las seis bombas en Tenggang y las cinco bombas en Sringin pueden estar activas. Así que no hay encendido ni apagado», dijo.

En cuanto a anticiparse para que las inundaciones no se extiendan, según Bergas, actualmente todo está indisolublemente ligado a la capacidad de la bomba. La bomba está funcionando actualmente, solo hay que esperar un poco, también dependiendo del clima.

Según Bergas, el problema fundamental de las inundaciones anuales en la ciudad de Semarang o en la cuenca del río radica en que la capacidad de bombeo no es óptima. Dijo que el proceso de aumento de capacidad de los motores lo está llevando a cabo el Centro de Cuencas (BBWS) como una solución a largo plazo para que el sistema de bombeo pueda funcionar de manera óptima.

Además de Semarang, BPBD Java Central también está monitoreando las inundaciones en Grobogan y Demak, así como varios deslizamientos de tierra debido a las fuertes lluvias en la parte oriental de Java Central.

BPBD Central Java pidió al público que permanezca atento a medida que la temporada cambia de seca a lluviosa. Por supuesto, habrá señales naturales asociadas con el clima extremo, como fuertes lluvias y fuertes vientos.

“Esperamos que los amigos de la región, especialmente los voluntarios del BPD, puedan informar al público que esté siempre alerta”, instó.

Uno de los camioneros, Saefudin (50), un residente de Jepara que acababa de llegar de Pangkalan Bun, Kalimantan, dijo que quedó atrapado en el agua cuando se dirigía a Kudus. Aun así, cree que el gobierno ha intentado abordar la situación y espera que se resuelva pronto.