Java Central hace campaña para disfrutar del pescado a través de la oficina del gobernador

Semarang (ANTARA) – El gobierno provincial de Java Central está haciendo campaña a favor de un movimiento de consumo de pescado a través del Mercado de Pescado de Java Central, que se llevará a cabo el 11 de noviembre de 2025 en el patio del Complejo de la Oficina del Gobernador de Java Central en la ciudad de Semarang.

Endi Faiz Effendi, jefe del Departamento Marítimo y de Pesca (DKP) de la provincia de Java Central, explicó el viernes en Semarang que el Mercado de Pescado de Java Central 2025 está entrando en su cuarto evento.

En colaboración con el Banco de Indonesia, varios eventos animarán este evento, como el Bazar de las MIPYME en el sector pesquero, una campaña para comer pescado, un festival de 1.000 bandejas de albóndigas de pescado y un concurso de cocina de pescado entre estudiantes de secundaria y preparatoria de toda Java Central.

Según él, la campaña es importante porque todavía existe un estigma negativo asociado al consumo de pescado, basado en la creencia de que el pescado provoca colesterol, huele a pescado y es de difícil acceso.

«De hecho, el pescado es una fuente alternativa de proteínas para las personas. Si el precio de la carne, el pollo o los huevos es alto, el pescado debería ser una opción», afirmó.

En 2024, el nivel de consumo de pescado en Java Central alcanzará los 40,14 kilogramos per cápita al año, un aumento del 7,84 por ciento en comparación con el año anterior, que fue de 37,22 kilogramos per cápita al año.

La producción pesquera en Java Central también es bastante abundante: en 2024, la producción pesquera registrada alcanzó las 410.745,59 toneladas, mientras que la producción acuícola alcanzó las 554.810,13 toneladas.

Desde una perspectiva económica, el valor de producción de la pesca capturada se registró en 6,19 billones de IDR, provenientes de los puertos pesqueros de Java Central, ambos propiedad del Ministerio de Asuntos Marítimos y Pesca, el gobierno provincial de Java Central y los gobiernos de distrito/ciudad.

Para continuar promoviendo el consumo de pescado, el DKP de Java Central está aplicando varias estrategias, incluida la facilitación de infraestructura para las empresas económicas en las comunidades costeras, la mejora de la calidad y la seguridad de los productos pesqueros, la asistencia con los certificados de idoneidad de procesamiento (SKP), así como las recomendaciones del SNI y los certificados de resultados de las pruebas.

Dijo que DKP también fomenta la diversificación de los productos pesqueros, la promoción a través del comercio electrónico y la socialización de los requisitos legales para los actores del sector pesquero.

“El gobernador también mostró su apoyo a los pescadores y a los productos del mar, incluida la rehabilitación de los rompeolas, el dragado de las desembocaduras de los ríos y de los muelles, así como la reparación de los muelles portuarios con un presupuesto total de 60.000 millones de IDR en 2025”, dijo.

El gobierno provincial de Java Central también construirá una estación de servicio de combustible para pescadores (SPBN), operada por BUMD, para facilitar a los pescadores la obtención de combustible subsidiado.

«Además, los pequeños pescadores también están asegurados. Este año la cuota es de alrededor de 15.000. Si mueren, recibirán una reclamación de 120 millones de IDR, una invalidez permanente máxima de 60 millones de IDR y unos costes médicos máximos de 12 millones de IDR», dijo Endi.

Mientras tanto, el gobernador de Java Central, Ahmad Luthfi, invitó al público a hacer del pescado, una fuente de proteínas, una de las fuentes alimenticias más importantes.

«Comer pescado no sólo crea una generación sana e inteligente, sino que también tiene un impacto económico en los pescadores y las empresas pesqueras de Java Central», afirmó.

