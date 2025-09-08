Java Central Gouverneur le pregunta a la guardia de desarrollo de la aldea de Karang Taruna

SEMARANG (Antara) – Gobernador Central de Java (Java central) Ahmad Luthfi le pidió al Foro de Gestión de Karang Taruna que participara en el monitoreo del desarrollo de la aldea, iluminando la pobreza e trabajando en el potencial en cada aldea/Kelurahan.

El mensaje fue entregado por Lutfi en la inauguración del Foro de Gestión de la Organización de la Jóvenes Provinciales de Java Central para 2025-2030 en el edificio Gradhika Bhakti Praja, Semarang, el lunes.

Según él, la organización juvenil es una de las columnas de la implementación de actividades en el pueblo/Kelurahan.

Además, dijo, actualmente hay 5.960 organizaciones juveniles que se extienden desde el nivel provincial a la aldea/Kelurahan en Java central que realizan actividades sociales efectivamente.

«Este es el potencial de nuestra sociedad. De la comunidad para la comunidad. Esto puede ser hecho por la organización juvenil. Más tarde, exploran el desarrollo en Java Central», dijo.

La organización juvenil puede hacer muchas cosas para apoyar el desarrollo económico, el trabajo en el potencial de la aldea y el desarrollo de la aldea.

Mencionó que el fin de la actividad realizada fue una disminución de la pobreza en Java central.

La condición actual de la tasa de grano de Java central en marzo de 2025 alcanzó el 9.48 por ciento o cayó en un 0.10 por ciento en comparación con septiembre de 2024 que alcanzó el 9.58 por ciento.

«La participación de la organización juvenil es necesaria para continuar reduciendo la tasa de pobreza. La organización juvenil debe participar en el monitoreo del potencial de la aldea y la lucha contra la pobreza», dijo.

Mientras tanto, el presidente del Foro de Gestión de la Organización Juvenil Provincial Central de Java, Gede Ananta Wijaya Putra, afirmó estar listo para realizar el mensaje del gobernador Ahmad Lutfi.

El primer paso se llevó a cabo para consolidar todos los foros de gestión de Karang Taruna en Java Central, desde el nivel provincial, distrito/municipal, hasta el nivel de la aldea/Kelurahan.

«Luego consolide y socialice con respecto a lo que ha transmitido el gobernador de Java Central de que aliviaremos la pobreza y los problemas sociales en la aldea», dijo.

En octubre de 2025, también se llevará a cabo un Rakerda para que todos los gerentes formulen programas que se reducen al nivel de la aldea/Kelurahan.

«El punto es que la organización juvenil está aquí para resolver los problemas sociales en Java Central, para que sea mejor y aún más grande», dijo.