Java Central Gouverneur: Garantía de seguridad para condiciones regionales de construcción

SEMARANG (Antara) – Java Central Gouverneur Ahmad Lutfi enfatizó que las garantías de seguridad son uno de los requisitos al construir un área, incluida Java central.

«Apelé como gobernador y esperaba que la comunidad permaneciera tranquila y no hubiera sido provocada», dijo Lutfi después de la actividad «Oración conjunta por la nación, manteniendo la Java central, manteniendo a Indonesia», en Wisma Peace, Semarang, el domingo por la noche.

Según él, la comunidad ha recibido un canal para expresar opiniones y ambiciones en público, pero no viola la ley.

«En este caso creemos que la agencia vertical, el Sr. Military Commander, entonces Kapolda, Kabinda Allen se unió para ofrecer garantías de seguridad y orden, para que podamos hacer desarrollo juntos en la región», dijo.

Él cree que se logrará la seguridad si todos los niveles de la sociedad están de la mano para reducir la tensión, para ofrecer una contribución y comunicación para el desarrollo regional.

«El presidente dijo que todas las ambiciones serán registradas, luego seguidas por el presidente», dijo el ex jefe de policía de Central Java.

Según él, la dinámica política reciente es una advertencia para que los líderes, incluido el gobernador y el regente/alcalde, estén dispuestos a escuchar las ambiciones de la gente.

«Esta es una ‘advertencia’ para todos nosotros, incluidos los regentes, entonces el gobernador, etc., no dude en acomodar las ambiciones de las personas transferidas. Por supuesto, de acuerdo con las disposiciones aplicables», dijo.

Mientras tanto, el presidente del Consejo de Ulemla Indonesia (MUI) KH Ahmad Darodji recordó que personas como los sirvientes de Allah tenían la tarea de conocerse y unirse de compañeros.

Es por eso que espera que la unidad y la unidad que estén bien establecidas entre todos los componentes de la nación se puedan mantener para que la vida se vuelva fresca.

«Nos necesitamos el uno al otro. Nos complementamos, damos consejos mutuos y no queremos una provocación que resulte en anarquistas. Dios quiere que vivamos pacíficamente», dijo.

Además, dijo, la gente ciertamente no puede vivir sola, sino que se necesitan.

«Porque absolutamente necesitamos a otras personas. No podemos vivir solos, estamos con los demás. YukLlevamos una vida cómoda y pacífica. Dios quiere que construamos esta atmósfera aún mejor «, dijo.

