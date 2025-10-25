Java Central ganó 14 medallas de ju-jitsu

Kudus (ANTARA) – El equipo de Ju-jitsu de Java Central, dominado por atletas jóvenes, ganó 14 medallas en el evento PON Kudus Martial Arts 2025, terminando cuarto entre varios contingentes en Indonesia.

“De 14 medallas, logramos obtener una de oro, siete de plata y seis de bronce”, dijo Sabda Tamtama, jefe de Central Java Ju-Jitsu Pengprov, después de la Ceremonia de Honor de los Ganadores (UPP) del capítulo de ju-jitsu Kudus Martial PON 2025 en Djarum Arena Kaliputu, Kudus Regency, el sábado.

Si logró obtener un oro, cinco platas y dos bronces el primer día, dijo, en realidad esperaba obtener una medalla de oro adicional el segundo día (25/10), porque dos atletas participaron en la final pero no pasaron, por lo que las medallas adicionales que obtuvieron fueron solo dos platas y cuatro bronces.

«Nuestro objetivo original era en realidad dos medallas de oro, pero sólo se logró una. Probablemente esto se debió a que algunos atletas estaban cansados ​​después de participar en la competencia anterior, por lo que cuando participaron no estaban en las mejores condiciones», dijo.

Añadió que la fuerza del jiu-jitsu en diferentes provincias ahora está distribuida de manera más uniforme, especialmente en las islas de Java, como Java Occidental, Java Oriental, DKI, Java Central y Banten. Por lo tanto, la victoria ahora depende realmente de la estrategia, la preparación física y la implementación de las instrucciones del entrenador en el campo.

“En el futuro, los atletas de Java Central deberán trabajar más duro y entrenar aún más para poder alcanzar sus objetivos de medallas en el próximo evento oficial”, afirmó.

Según él, Java Central llevará a cabo campos de entrenamiento regionales (Pelatda) en un futuro próximo, en preparación para el campeonato de 2026 y PON Martial Arts para los próximos dos años.

El entrenador de Ju-jitsu de Java Central, Santi Apriyani Savitri, añadió que la mayoría de los atletas que actuaron esta vez son atletas juveniles que han estado entrenando durante los últimos dos años.

«Seguimos apreciando el arduo trabajo de los atletas, incluidos los muchos jóvenes interesados ​​en el ju-jitsu. Después del evento provincial en Java Central, somos optimistas de que surgirán nuevas semillas», afirmó.

Según él, lo más importante es que los deportistas tengan suficiente tiempo de competición. Para que las pruebas en el extranjero que antes eran realizadas a menudo por atletas de Java Central pudieran repetirse porque los resultados fueron realmente efectivos.

«En el pasado, los atletas de Java Central entrenaban en Tailandia, Singapur, Malasia, Japón y Turkmenistán. Incluso entrenaron con atletas nacionales tailandeses, lo que les proporcionó mucha experiencia y nuevos programas de entrenamiento», dijo.