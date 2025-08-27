Demak (Antara) -Gobernador de depuración de Java Central (Java central) Taj Yasin Maimoen está listo para facilitar los esfuerzos para acelerar el uso de 7,000 hectáreas de tierra en la región de Mijen de Demak Regency, que hasta ahora no ha sido investigada de manera óptima.

«Si el país se puede plantar con plantas de arroz, el potencial de producción producido es ciertamente muy extraordinario. Si 1 hectáreas de arroz puede producir un promedio de 5.6 toneladas de grano, 7,000 hectáreas pueden producir decenas de miles de toneladas el miércoles. Distrito de Karangtengah, Demak Regency, miércoles.

Dio un ejemplo de pérdidas como resultado de la tierra que no se plantó en el distrito de Karangtengah, Regencia Demak para un área de 500 ha solo alcanzó alrededor de Rp18 mil millones. Es por eso que le pidió a todas las partes, incluidos los agricultores, las autoridades locales y la Agencia de la Cuenca del Río Pemali-Juana (BBWS), que fueran juntas para optimizar el potencial agrícola.

El propio BBWS, dijo, la voluntad de abrir caminos de riego para que el agua pueda fluir a través de las áreas y Wonahan. De esta manera, los obstáculos más importantes con respecto a la disponibilidad de agua se pueden resolver de inmediato.

«Ahora es lo único que queda por mover a los agricultores. Si solo confía en el personal manual durante mucho tiempo. Entonces es necesario apoyar la mecanización agrícola, de modo que la tierra y las plantas pueden ser más rápidas», enfatizó.

Jefe del Ministerio de Agricultura y Plantación de la Provincia de Defrancisco Dasilva Tavares, de la provincia central de Java, dijo que los mayores desafíos estaban precisamente en el empoderamiento de los agricultores.

«Nuestros agricultores suelen ser suficientes después de la cosecha, primero descansan. Aunque el tiempo no puede esperar. Por eso tenemos que presionar para que las 7,000 hectáreas de tierra realmente funcionen. El gobierno está listo para el equipo, el riego e incluso el apoyo privado. Pero lo más importante es que los agricultores deben estar dispuestos a moverse», dijo.

Defrancisco agregó que su partido coordinaría en el futuro cercano con la Oficina de Agricultura de Demak Regecy y Pemali-Juwana BBWS para preparar rutas de riego con respecto al país.

Además, también se utilizará la Brigada de la Trunidad del Gobierno Provincial para Máineas Agrícolas y del Sector Privado.

Hizo hincapié en que si el país se incluyó en el sistema de extensión agrícola, los agricultores cultivadores también podrían obtener acceso a programas subsidiados por RDKK (plan final para necesidades grupales).

«Esperemos que estas 7,000 hectáreas de tierra pronto se trabajen con la sinergia de todas las partes y una gran adición adicional a la producción de alimentos de Java Central», dijo.