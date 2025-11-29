Java Central está lista para albergar 365 eventos para 2026

Semarang (ANTARA) – El Gobierno Provincial de Java Central ha planificado la organización de al menos 365 eventos en 35 distritos/ciudades en 2026 en el Calendario de Eventos 2026 para impulsar el sector turístico.

El secretario del Departamento de Juventud, Deportes y Turismo de la provincia de Java Central, Syurya Deta Syafri, explicó en Semarang el sábado que los cientos de eventos fueron variados.

“Estos eventos incluyen artes escénicas, música, danza, artes escénicas, teatro tanto tradicional como moderno. Luego festivales, carnavales, turismo tradicional y deportivo, entre otros”, afirmó.

Según él, el gran número de actividades refleja la amplitud del potencial cultural, la creatividad y las tradiciones del pueblo de Java Central.

De hecho, cree que la organización de estos diferentes eventos puede ser un motor para la economía regional.

El secretario regional de Java Central, Sumarno, añadió que el lanzamiento del calendario de eventos debería incluir una promoción intensiva a la comunidad en general para que muchos eventos puedan tener lugar desde el principio.

Dijo que cada evento turístico se llevó a cabo para apoyar el crecimiento económico regional, ya que el crecimiento económico de Java Central fue apoyado en gran medida por el sector de consumo.

«Para aumentar el consumo, por supuesto, cómo traer gente de fuera a Java Central», dijo.

Con los numerosos eventos que se celebran, dice, se espera que mucha gente venga a gastar su dinero a Java Central.

En la ocasión, Central Java Disporapar también entregó premios a los mejores organizadores de eventos en Java Central.

Los 10 mejores festivales de Java Central son el Festival de los Paraguas de Indonesia, el Festival Gunung Slamet, el Festival Grebeg Sudiro, el Festival Solo Keroncong, el Festival de la Ciudad Vieja de Semarang, el Festival Solo Menari, el Festival Internacional de Máscaras, el Festival Cultural Dieng (DCF) y el Festival de Regreso a Casa de Wonosobo.

La categoría de evento a la mejor creatividad y atractivo fue otorgada al Festival de los Paraguas de Indonesia, luego la categoría al evento de mayor empoderamiento para la comunidad, que fue el Festival Cultural Dieng (DCF), y la categoría de evento con la mejor promoción digital fue el Festival de los Paraguas de Indonesia.

Además, también se lanzó la aplicación Sabda Jateng, que es un sistema de análisis de big data para el turismo de Java Central que integra todas las fuentes de datos turísticos, desde estadísticas oficiales, transacciones digitales y QRIS hasta redes sociales que utilizan inteligencia artificial.