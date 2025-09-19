Java central Enviar 333 atletas a Pomnas XIX

SEMARANG (Antara) – El gobierno provincial de la Java central envió 333 atletas, 49 funcionarios y entrenadores de 37 universidades para competir en la XIX Semana Nacional de Deportes Estudiantiles (POMNA).

Java Central -El gobernador Ahmad Lutfi, en Semarang el jueves, confirmó que Java Central debería convertirse en el campeón general como una gran cantidad de Pomnas XIX tanto como sea posible.

Lutfi espera que todos los atletas tengan que hacer lo más posible para realizar un rendimiento en la competencia, porque el rendimiento del rendimiento que no solo se logrará para Java central, sino que también puede ser una disposición cuando se graduaron de la universidad.

«Necesitamos atletas que luego serán ascendido a la arena nacional», dijo durante el lanzamiento del evento contingente central de Java Pomnas

En esa ocasión, Lutfi también transfirió a los atletas a pasar por eventos deportivos que fueron seguidos para poder difundir el mensaje de paz, unidad y unidad.

Mientras tanto, el presidente de la Agencia de Desarrollo Deportivo de Estudiantes de Indonesia (Bapomi) Java Hango Djoko Waloojo dijo que Pomnas XIX se llevará a cabo en Semarang y Surakarta del 19 al 27 de septiembre de 2025.

Explicó que el Contingente Central Java participaría en 17 deportes que fueron disputados.

«Java central sigue todos los deportes, cuatro deportes en Surakarta, 13 deportes en Semarang», dijo.

En Pomnas XIX, el contringente de Java central inicialmente estaba dirigido a un mínimo de segundo lugar, pero se alentó a todo el equipo a poder realizar la dirección del gobernador Ahmad Lutfi para convertirse en el campeón general.

Según él, los deportes individuales son una sucursal potencial para donar oro para Java Central, mientras que los deportes de equipo que tienen oro para donar oro son el voleibol de arena y baloncesto.

Mientras tanto, uno de los atletas de ajedrez de Java Central, Evi Yuliana, afirmó haberse preparado para Pomnas XIX, comenzando en el centro de entrenamiento para participar en varias competiciones para mantener el oro en Pomnas 2023 en el sur de Kalimantan.

«El objetivo puede ser más de un oro. Esta vez llegó a dos categorías, a saber, individuos y mezclar», dijo el estudiante de la Universidad Dian Nuswantoro (Udinus) de Semarang.

