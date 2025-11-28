Java Central aspira a alcanzar unos ingresos regionales de 23,74 billones de rupias para 2026

Semarang (ANTARA) – El Gobierno Provincial de Java Central (Pemprov Jateng) tiene como objetivo unos ingresos regionales de 23,74 billones de IDR para 2026 con varias estrategias que se implementarán desde el lado del presupuesto.

El secretario regional de Java Central, Sumarno, dijo en Semarang el viernes que se espera que los ingresos regionales aumenten un 3,04 por ciento a 23,74 billones de rupias en 2026. Mientras tanto, se espera que el gasto regional se vuelva más eficiente, con una caída del 2,79 por ciento.

“La financiación regional ascendió a 414.500 millones de IDR, que consiste en ingresos de financiación de 484.500 millones de IDR y gastos de financiación de 70.000 millones de IDR”, dijo Sumarno al presentar la nota financiera para el proyecto de APBD del Consejo Provincial de Java Central para el año presupuestario 2026.

Según él, el gobierno provincial de Java Central ha elaborado varias estrategias para aumentar los ingresos de los nativos locales (PAD) para 2026.

“Aumentaremos los ingresos resolviendo reclamaciones fiscales vendedor a domicilioredadas de cumplimiento”, dijo.

Y, continuó, facilitando el acceso a los pagos de impuestos a través de la aplicación Sakpole, Samsat Budiman, Samsat Corporate, Samsat Keliling y las corporaciones aldeanas (BUMDes).

Además, según él, el gobierno provincial también optimizará el papel de las empresas regionales (BUMD) pertenecientes al gobierno provincial de Java Central, exigiendo a las empresas regionales que desarrollen modelos de negocio adaptables y elegantes.

Se han realizado una serie de mejoras en el desempeño de BUMD, incluida la construcción de la empresa Solo-Semarang Toll Rest Area en el KM 445B Tuntang, ciudad de Salatiga. El área de descanso está gestionada por PT Jateng Agro Berdikari (Perseroda), explicó.

A continuación, está BUMD PT Sarana Pembangunan Jawa Tengah (SPJT), que comenzó oficialmente a operar una fábrica de sal industrial en Raci Village, distrito de Batangan, Pati Regency, en junio de 2025.

Sumarno agregó que además de la construcción también se desarrollarían otros negocios de BUMD dineroel comercio de productos alimenticios, así como el suministro de sistemas de abastecimiento de agua potable (SPAM) para necesidades industriales.