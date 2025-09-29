Java central apoya el VIH/SIDA -Prevención en Kudus cumpliendo Triple Nul 2030

KUDUS (Antara) – El Gobierno Provincial Central de Java brinda apoyo total para los esfuerzos de prevención y prevención del VIH/SIDA en la regencia de Kudus, así como para cumplir con el objetivo «triple cero» en 2030, dijo el bienestar asistente del gobierno y el pueblo de Central.

«Kudus Regency es conocida como uno de los mejores desempeños en el sector de la salud gracias a una fuerte colaboración entre los elementos del gobierno, el mundo de los negocios y la comunidad», dijo, se reunió después de la reunión de coordinación de la Comisión Regence/AIDS de la Ciudad en Java Central en el Hotel @Hom Kudus el lunes.

Iwanuddin dio a conocer el objetivo del gobierno provincial para llegar a ‘Triple Zero’ para 2030, a saber, la nueva infección cero, cero muertes relacionadas con el SIDA y el estigma cero.

Antes de eso, dijo, tales actividades son muy importantes. Lo más importante, comprender las ubicaciones vulnerables, la cultura de riesgos, al estilo de vida que puede activarse.

Además, enfatizó la importancia de la ayuda psicológica y psiquiátrica para los sobrevivientes del VIH/SIDA para compartir experiencias.

«El verdadero testimonio de los sobrevivientes presentados en este evento puede ser un aprendizaje valioso para la comunidad y el gobierno», dijo.

Mientras, según él, la buena cooperación podrá alcanzar el objetivo de 2030 Central Java. Mientras que los esfuerzos del gobierno de Kudus Regency se consideran extraordinarios porque siempre muestran obligaciones y rendimientos consistentes.

Mientras tanto, el Regente de Kudus Sam’ani Intakoris enfatizó que su partido continuó uniéndose al suprimir la propagación del VIH/SIDA.

Apreciaba la implementación de esta reunión de coordinación destinada a ofrecer educación y asistencia a los sobrevivientes.

«El gobierno de distrito junto con las provincias, los hospitales, el mundo de los negocios y las instituciones educativas están unidas para suprimir la propagación del VIH/SIDA, no solo en Kudus, sino también en Java central», dijo.

Sam’ani también transmitió un mensaje especial a la generación más joven para tener más cuidado en la asociación.

«Si es posible, la asociación está bien. Los valores religiosos deben mantenerse, porque cualquier comportamiento desviado debe ser un riesgo, incluido el riesgo de enfermedades infecciosas», dijo.

Mientras tanto, el Secretario de la Comisión del SIDA (KPA) explicó a Java Elma Makiah que el caso del VIH era como un fenómeno de iceberg. El número de casos detectados es solo una pequeña proporción de los de la comunidad.

«Nuestra estrategia, a saber, encontrar tantos casos como sea posible para romper la cadena de transferencia y al mismo tiempo evitar la muerte. Para los adolescentes, las contramedidas están integradas con la salud mental en las escuelas. Porque muchos corren el riesgo porque no obtienen comodidades en el hogar», dijo.

Elma agregó que aunque la mayoría de los casos todavía se encuentran a una edad productiva, el número de infecciones en los adolescentes continúa mostrando un aumento. Es por eso que los esfuerzos de prevención se vuelven muy importantes desde una edad temprana.