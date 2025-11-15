Jamwas AGO confirmado como profesor en Unissula Semarang

Semarang (ANTARA) – El Fiscal General Adjunto de Supervisión de la Fiscalía General, Rudi Margono, ha sido confirmado como profesor honorario de delitos en la Facultad de Derecho de la Universidad Islámica Sultan Agung (Unissula) Semarang.

Rudi leyó un discurso de inauguración titulado «La urgencia de incautar los activos de los convictos en un esfuerzo por compensar/recuperar las pérdidas para la protección legal de las víctimas del crimen» en el campus de Unissula en Semarang el sábado.

Recordó la necesidad de que los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley tengan la misma comprensión al implementar la restitución o compensar las pérdidas de las víctimas de actos criminales.

“En realidad, varias disposiciones legales regulan (la aplicación de la restitución, ed.), como la Ley LPSK (Agencia de Protección de Testigos y Víctimas), la Ley del Fiscal y los reglamentos de la Corte Suprema (Perma)”, dijo.

Sin embargo, debido a que no está incluido en el Código de Procedimiento Penal, los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley todavía se muestran reacios y descuidan su aplicación cuando se enfrentan a casos concretos.

La restitución es una compensación otorgada por el autor o un tercero a la víctima o a sus herederos como resultado de un delito o una violación de la ley.

Puede adoptar la forma de devolución de bienes, pago de pérdidas tangibles o intangibles o reembolso de otros costos incurridos.

Según él, el derecho a la restitución no sólo debe interpretarse como pérdidas materiales, por ejemplo como resultado de violencia que conlleva costos médicos, sino que la restitución también debe interpretarse de manera más amplia.

«Esto también incluye el reembolso de las pérdidas económicas resultantes de actos delictivos, como fraude, malversación de fondos y otros actos delictivos que resultan en pérdidas económicas para las víctimas», dijo.

La urgencia de confiscar los bienes del condenado, afirmó, es a la vez una herramienta jurídica clara y firme como intento, pero también una garantía de restitución, ya que los perpetradores afirmarán que el producto de sus delitos se ha agotado o efectivamente se ha ocultado.

“La recomendación en el sistema de justicia penal es que la restitución sea un requisito formal y material en el manejo de los casos, de modo que se conozcan todos los bienes del perpetrador, los cuales luego serán incautados y devueltos a la víctima”, dijo.

Mientras tanto, el Canciller de Unissula, Prof. Dr. Gunarto, expresó su agradecimiento por el trabajo y los pensamientos del Prof. Rudi Margono, quien ha hecho grandes contribuciones a la aplicación de la ley en Indonesia.

«Su papel es ampliamente anticipado en el mundo académico, incluida la respuesta a las demandas del tridharma de la educación superior, como maximizar la investigación, las publicaciones académicas, la enseñanza y el servicio comunitario», dijo.

Lea también: El gobierno de la ciudad de Semarang está a la espera del examen técnico del puente de emergencia de Meteseh.