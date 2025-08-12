Itmi llegó a la casa de Jokowi antes de la quinta conferencia

Solo (Antara) -La Asociación Indonesia de Ciegos Musulmanes (ITMI) llegó a la residencia del 7º presidente Joko Widodo (Jokowi) para el 5º Mukmatar que se celebrará en Yakarta, 13-16 de agosto.

El presidente de la Casa Central de Aspiración a ciegas de Java Setiyono en Solo, Central Java, dijo el martes que la visita fue realizada por representantes de la delegación de ITMI desde la provincia Central Java.

Dijo que ITMI en el centro de Java consistía en 85 delegados y había 25 delegados del solo Raya.

«Alhamdulillah, esta tarde estuvimos con nuestros hermanos y hermanas con el séptimo presidente, el Sr. Jokowi», dijo.

En esa ocasión, dijo, representantes de Baden Itmi para Jokowi para obtener siempre salud y larga vida.

«Además, para que el Sr. Jokowi siempre esté cerca de la comunidad como de costumbre. También le pedimos al Sr. Jokowi su bendición porque celebramos el quinto Congreso del 13 al 16 de agosto, a saber, la conferencia ITMI sobre el Hajj Pondok Gede Jakartitory», dijo.

Esperaba que la actividad pudiera abrir directamente el vicepresidente indonesio Gibran Rakabuming Raka.

Mientras tanto, admitió que Jokowi dio la bienvenida a los representantes de ITMI de manera amistosa durante la reunión.

«Su sonrisa no cambió, al igual que todavía se desempeñó como presidente», dijo.

El presidente de Itmi Yogi dijo que estaba feliz porque Jokowi recibió directamente el grupo.

«También me sorprendió un poco cuando recibí la noche en Yakarta News de que hoy hubo una reunión contigo», dijo.