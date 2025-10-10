ISI Solo gana la mayor cantidad de PISN en 2025

Solo (ANTARA) – El Instituto Indonesio de Arte de Surakarta (ISI Solo) logró ganar el Programa de Innovación Artística (PISN) más indonesio en 2025 con 23 títulos elegibles para financiación.

PISN es un plan financiado por la Dirección de Investigación y Servicios Comunitarios del Ministerio de Educación y Tecnología y se implementa mediante la colaboración multipartita que involucra al equipo de implementación, los socios objetivo y los socios gubernamentales de las aldeas, como aldeas, subdistritos, aldeas tradicionales y similares.

PISN 2025 existe como un programa de servicio comunitario que fomenta la implementación y el desarrollo de innovaciones artísticas en la educación superior para que tengan un impacto real en la sociedad.

Al centrarse en elevar los valores sociales, culturales y de productividad, PISN es una fuerza impulsora para la sostenibilidad del ecosistema artístico y cultural local, fortalece la identidad nacional y es un vehículo para la expresión creativa en la comunidad.

Mientras tanto, el maestro y el título que aprobó la financiación PISN para 2025, a saber, Dr. To Sudarwanto, S.Sn., M.Sn. titulado Digitalizar diseños en Laweyan Surakarta Batik Craft Center para que puedan adaptarse a los desarrollos actuales, Dr. Agung Purnomo, S.Sn., M.Sn. titulado programa Wayang Goes To School como un esfuerzo de medios alternativos para preservar y educar el arte y la cultura de la Legión de Caballería Mangkunegaran, Surakarta, Dr. Andry Prasetyo, S.Sn., M.Sn. titulado Fotos de historias de adolescentes: asistencia para contar historias como medio para campañas de salud mental y contra el acoso en Surakarta.

Luego el Dr. Aries Budi Marwanto, S.Sn., M.Sn. titulado Innovación en arreglos escénicos para presentaciones en el Padepokan de artes sagradas para mejorar la atracción del público en el mercado cultural de la aldea turística de Warugunung, Dr. Bagong Pujiono, M.Sn. titulado Trabajando en historias locales a través de títeres y karawitan, Grupo Innovador, Grupo de Arte y Cultura Garjitatama, Distrito de Polokarto, Regencia de Sukoharjo, Basnendar Herry Prilosadoso, S.Sn., M.Ds. titulado Optimización del arte tradicional de los títeres de sombras mediante la realización colaborativa de animación basada en multimedia y medios promocionales.

Brilindra Pandanwangi, S.Ds., M.Sn. titulado Sinergia del arte popular y la tecnología digital: Fortalecimiento de la identidad cultural de Waitur Village “Wonogiri Nyawiji” basado en la tecnología de comunicación visual, Danang Priyanto, S.Tr.Sn., M.Sn. titulado Revitalizando el batik contemporáneo: innovación en el diseño de motivos simples y diversificación de productos de moda en Wulannik Batik en Solo, Eko Sri Haryanto, M.Sn. titulado Desarrollo de la artesanía Edu Pesona Mulia en Klaten a través de la innovación en el diseño, la producción, la gestión y las ventas.

Endang Purwasari, MA con el título Ecología visual del archipiélago: retratos de crisis e innovación artística para la conciencia ambiental, Gayuh Styono, S.Sn., M.Sn. titulado Revitalización del papel tradicional Gendhong: aplicación de la innovación en la impresión de fibras como medio para el arte caligráfico en la comunidad de Askya como fortalecimiento de las tradiciones de alfabetización de los internados islámicos, Indriati Suci Pravitasari, M.Sn. titulado Revitalizando la identidad cultural del archipiélago a través de la innovación en el arte tradicional con Bkms Studio for Globalization, Dr. Iwan Budi Santoso, S.Sn., M.Sn. titulado Artes de la danza e innovación: construcción de una comunidad creativa en Kepuh Asri Dance Studio, Jiyanto, M.Pd.I. titulado Innovación de los títeres de sombras 2D “Bhinneka Sadasa” en la educación de niños titiriteros como un intento de enseñar moderación religiosa en Sarotama Arts Padepokan, Karanganyar.

Johan Ies Wahyudi, S.Sn., M.Sn. titulado Dekoprinto: Innovación en tecnología de acabado en productos industriales de guitarras, Dr. Drs. SM Arif Jati Purnomo, M.Sn. titulado: Desarrollo de Tinthir Majapahit Village como una aldea de turismo educativo basada en las artes y productos de artes escénicas a través del empoderamiento comunitario en Anggrasmanis Village, Karanganyar Regency, Nandhang Wisnu Pamenang, S.Sn., M.Sn. titulado Creación de obras de arte de danza basadas en investigaciones culturales en Sendang Sitretes para mejorar el empoderamiento de la comunidad en Keloran Village, Prajanata Bagianda Mulia, M.Sn. Título titulado sobre el potencial del arte basado en la cultura local: fortalecimiento de la marca de la aldea turística del campus del café de Banyuanyar, Boyolali.

Dr. Rank Agung Sugihartono, S.Pd., M.Sn. titulada Tecnología mecánica Roll-Paralon en el innovador Wayang Beber en Naladerma Studio como un esfuerzo para mejorar el turismo cultural del Palacio de Surakarta, Sri Lestariningsih, M.Sn. titulado Revitalizando Jaranan Bocah Putra Agung Wijaya: del hobby al trabajo creativo con valor económico, Sriyadi, S.Sn., M.Sn. titulado Fortalecimiento del ecosistema de artes tradicionales de la Asociación Pasopati Krido Budoyo: Producción – Instalaciones – Presentación, Dr. Sumarno, S.Sn., MA con el título Innovación de productos a través de la modificación y el desarrollo de productos basados ​​en la sabiduría local como un esfuerzo para empoderar a los artesanos tejedores de Pentur Village.

Dra. Dra. Tatik Harpawati, M.Sn. titulado Revitalizando los mitos fósiles a través de actuaciones colaborativas e innovadoras de Wayang, danza y música en Brayat Krajan Sangiran Studio.