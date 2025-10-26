Irnaeni, agente de BRILink que conecta el acceso financiero para los productores de cacao en Papúa

Jayapura (ANTARA) – En la región de Papúa, el acceso a los servicios bancarios sigue siendo un problema. Sin embargo, el espíritu de empoderamiento sigue fortaleciéndose a pesar de las limitaciones.

Uno de ellos vino de Irnaeni, propietaria de AgenBRILink en Nawa Mulia Village, distrito de Yapsi, Jayapura Regency, quien se ha convertido en el principal enlace de la comunidad con los servicios financieros desde 2022, impulsando la economía en su aldea.

Dijo que su motivación para crear AgenBRILink comenzó con el deseo de facilitar a los aldeanos las transacciones sin tener que ir muy lejos de la ciudad.

Gracias a los servicios bancarios de la BRI en los quioscos, los aldeanos ya no tienen que viajar largas distancias hasta la ciudad sólo para depositar efectivo, retirar efectivo, desembolsar asistencia social (bansos) o pagar facturas.

“Aquí trato de atender las necesidades diarias, como retiros de efectivo, transferencias, pagos de facturas y ayudar con las transacciones a los beneficiarios de programas gubernamentales de asistencia social, por ejemplo, aquellos que son titulares de tarjetas rojas y blancas”, dijo Irnaeni.

Con el tiempo, la presencia de su agente BRILink se ha vuelto cada vez más familiar para los residentes. El número de clientes sigue aumentando, desde inicialmente unas pocas personas al día hasta decenas.

Además, la aldea de Nawa Mulia, conocida como uno de los mejores centros de plantaciones de cacao en Jayapura Regency, le ha dado a Irnaeni más confianza para poder acercarse a los residentes y comprender sus necesidades, especialmente los productores de cacao, que son sus clientes habituales.

«Muchos de ellos dependen de los productos de la huerta para su sustento, y la presencia de AgenBRILink ayuda a facilitar las transacciones en cada temporada de cosecha», dijo.

Además, además de satisfacer las necesidades transaccionales diarias de la comunidad, Irnaeni también busca empoderar a las mujeres de su aldea que tienen entusiasmo y habilidades pero que aún no cuentan con los recursos para desarrollar un negocio.

«Estamos tratando de ayudar a las mujeres de Family Welfare Empowerment (PKK) en esta aldea a procesar los productos del jardín para convertirlos en astillas, tempe y noken (una bolsa tejida típica de Papúa). Para transacciones como transferencias, ayudamos a través del servicio BRILink Agent, mientras apoyamos la comercialización dejando estos productos en puestos en la aldea y en los mercados cercanos», dijo.

En otra ocasión, Akhmad Purwakajaya, director de BRI Micro Business, dijo que la historia de Irnaeni muestra el importante papel de AgenBRILink en la apertura del acceso a los servicios financieros y al mismo tiempo fomenta un espíritu de empoderamiento y cooperación mutua a nivel comunitario.

«A través de la red AgenBRILink, BRI proporciona servicios de transacciones bancarias de fácil acceso y abre nuevas oportunidades económicas para que las comunidades locales crezcan juntas y sean independientes. Esta es una verdadera expresión del papel de BRI en el apoyo al crecimiento económico inclusivo y sostenible», dijo Akhmad.