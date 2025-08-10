Interpretar la felicidad a través de la pintura

Purbalingga (Antara) – Luz de la mañana a través del vidrio del vestíbulo del hotel, rebotando en la superficie del lienzo de lienzo que está cuidadosamente instalado. En una habitación que generalmente es un lugar para que los huéspedes hotel sean, ese día creó un mundo nuevo: un mundo lleno de color, historia y mensaje sobre la felicidad.

Docenas de pinturas de nueve artistas locales y un estudiante del Instituto de Arte Indonesio de Surakarta (ISI) asistieron a la exposición El mundo de la felicidad El Proyecto Kie Art se llevó a cabo en colaboración con Bringing Grand Hotel, Purbalingga, Central Java, durante una semana a partir del domingo (10/8).

No solo exposiciones, esta es una celebración de gratitud y un reflejo de la felicidad por arte.

En la esquina de la Cámara de Exposición, el trabajo de Annisa Rakhma «feliz que se hizo fascinado». Esta pintura tiene una figura femenina con ella como campo dorado, con un diente con un símbolo del país, historia y perseverancia.

«La verdadera felicidad no viene de repente, es como las hierbas que se plantan, se riegan, nutren y se recogen a tiempo», el mensaje implicaba en los rasguños de Annisa. En cada aroma de clavo, invita a rociadores de arte que recuerdan a la lucha y el amor que fertilizan la vida.

El trabajo de los aprians muestra una jirafa que es elegante. Con un cuello imponente, este animal se convierte en una metáfora sobre la vista muy por delante, paciencia y vigilancia. El «equilibrio equilibrado» enseña que una visión amplia debe ir acompañada de un pie fuerte en el país donde estamos parados.

Khadno Aprians presenta la alegría en «ciervos cuidadosos en naturaleza sombreada». Los ciervos vivían en armonía con su entorno y enseñan que la felicidad se puede encontrar en simplicidad: mantener la armonía, disfrutar de lo que hay y compartir espacio en la tierra.

Tria Novanda Nueva vida en la historia de «Wacinwa», inspirada en muñecas chinas-javanesas nacidas de la aculturación cultural en la década de 1920. El personaje del emperador chino Hong Gie, quien se convirtió en parte de Potri en Potri en el diez con Sunan Gunung Jati, fue presentado en el lienzo. Un recuerdo de que la felicidad también puede nacer de encuentros culturales y conexiones.

Comandante del Comando del Distrito Militar 0702/Purbalingga Teniente Coronel Infanterie Untugging Iswahyudi, quien abrió esta exposición, invitó a la audiencia a vivir feliz mientras mantuvo la sostenibilidad cultural.

«Afortunadamente, podemos lograr lo que queremos. La felicidad nos hace capaces de satisfacer las necesidades del nacimiento físico y encontrar el verdadero significado de la vida», dijo.

Según él, las pinturas son extraordinarias porque refleja que la vida es muy compleja, pero debe ser vivida felizmente.

Tria Novanda se puso en Dandim 0702/Purbalingga Lt. Col. Inf. Ungung Iswahyudi estaba relacionado con la pintura titulada «Wacinwa» que grabó en la exposición con el tema «El mundo de la felicidad» organizado por el Proyecto Kie Art en Purbalingga, Central Java, domingo (8/8/2025). Antara/Sumarwoto

También apreció la presencia de varios pintores que aún eran jóvenes, porque no todos los niños tenían la voluntad de entrar en el arte, especialmente en la era digital como ahora. Con su disposición a ir como artistas y canalizar sus deseos a través del arte, pueden, sin embargo, ofrecer motivación a otros niños con la esperanza de que también puedan imitar e interesarse en el arte.

«No nos limitemos potencialmente a un solo campo, pero si tenemos un talento en el arte y nos encargamos de eso nuevamente, todavía tenemos que poder exponer, para que podamos expresar la existencia de arte sin límites», dijo.

Consideró que esta exposición estaba en línea con el espíritu del 80 aniversario de la independencia de la República de Indonesia para ser celebrada con felicidad para encontrarse con el oro de Indonesia en 2045.

Para Gita Yohana Thomdean, fundador de Kie Art Project, esta exposición es un hito de la comunidad artística de cinco años de viajar desde la aldea de Sidareja, distrito de Kaligondang, Purbalingga.

Kie Art Project comenzó la actividad a través de pueblos turísticos innovadores en forma de pueblos de dibujos animados (pueblos de dibujos animados) y Kie Art Cartoon School (Kie Art Cartoon School) en la aldea de Sidareja, que se inauguró el 9 de septiembre de 2020.

Aunque había sido un viaje bastante difícil debido al Pandemi Covid-19, Kie Art Project pudo ofrecer a los hijos de la aldea de Sidareja para perseguir talentos en diversas áreas de arte, como arte de dibujos animados, pintura, karawitan y danza.

Los activistas artísticos de Kie incluso tuvieron la oportunidad de aparecer en varias actividades artísticas en Purbalingga y fuera de la región, incluido Bali. De solo 1-2 pintores, ahora Kie Art Project está creciendo en un lugar para muchos jóvenes artistas de Banyumas Raya, especialmente Purbalingga

«La felicidad no siempre es una cuestión de material. Puede ser del cielo que respiremos, la salud, la orina de las aves, el equilibrio natural o la gracia de Dios todos los días», dijo.

El fundador de otro proyecto de arte de Kie, Slamet Santosa, invitó a los artistas Banyumas Raya, con los distritos de Banyumas, Cilacap, Purbalingga y Banjarnegara a continuar uniendo y desarrollando obras.

«Estamos luchando por luchar por las artes visuales en Banyumas Raya, cerramos las filas, no perder a Jogja y sus alrededores. Seamos felices, no pienses en los inacabados», dijo.

Mientras que el director general de Braling Hotel Ahmad Fauzi dijo que el mensaje más importante de la actividad era promover la felicidad en una vida desafiante.

«Solo vivimos una vez, tan felices (felices). Todos tienen que tener un problema, pero no eviten que sea feliz», dijo.

Espera que la exposición de arte pueda continuar y convertirse en una actividad continua, no solo en Purbalingga, sino también en otras regiones.

Esta exposición no solo presenta pinturas, sino también una sala de reuniones para artistas, conocedores del arte y el público en general. El mundo de la felicidad no solo muestra 35 obras de arte, sino que también invita a los visitantes a sumergirse en diferentes fuentes de felicidad: desde la armonía natural, rastros históricos hasta valores espirituales.

Desde el vestíbulo del Hot Hotel Aroma Coffee, los visitantes no solo llevan fotos de recuerdos a casa. Traen inspiración: esa felicidad es algo que plantamos, nos preocupamos y crecemos, exactamente como el mensaje incrustado en el pincel de los artistas de Purbalingga.

Leer también: el artista Hani Santana muestra 16 pintura en Cilacap