Integrated People’s School 45 Semarang Start MPLS

SEMARANG (Antara) – La 45 Semarang Integró la Escuela Popular (SRT), ubicada en el Centro de capacitación vocacional y de productividad de Semarang City (GDPVP), trabaja oficialmente y comienza la implementación de la Introducción del entorno escolar (MPLS).

El viceministro social, Agus Jabo Priyono, en Semarang el martes, enfatizó que las escuelas humanas son el programa presidencial para romper la cadena de pobreza a través de la educación.

«La escuela de estas personas está destinada a glorificar a nuestros pobres hermanos y hermanas, dándoles la esperanza de que puedan alcanzar sus objetivos», dijo, inaugurado Semarang.

Había 100 estudiantes en SRT 45 Semarang, que consta de 50 estudiantes de primaria (SD) y 50 estudiantes de secundaria (SMA) con un sistema de dormitorios.

Las instalaciones proporcionadas, incluidas aulas, dormitorios, laboratorios de ciencias, suministros escolares, y cada estudiante también estará equipado con uniformes y computadoras portátiles completos para apoyar el aprendizaje.

Las actividades de MPLS en la escuela durarán dos semanas, seguidas de matriculación y solo ingresarán al proceso formal de educación y aprendizaje.

AGUS enfatizó que los graduados de las personas no solo deberían ser académicamente inteligentes, sino también con carácter nacional, solidaridad social y habilidades para la vida.

«Después de graduarse de la escuela secundaria, si no continúan sus estudios, estos niños aún pueden trabajar para ofrecer educación vocacional. Por lo tanto, están listos para ayudar a sus padres», dijo.

Dijo que la selección de estudiantes en la escuela se llevó a cabo a través de un solo datos económicos sociales y nacionales (DTSEN).

«Nos aseguramos de que los niños de familias pobres aún puedan ir a la escuela con instalaciones equivalentes escolares superiores», dijo.

AGUS también enfatizó que las escuelas de las personas están garantizadas para estar libres de intimidación (intimidación), intolerancia y «intimidación», después de lo cual los maestros, directores de escuela y educadores recibieron una sesión informativa para crear una atmósfera escolar favorable.

El jefe de la Oficina de Educación de la Ciudad de Semarang, Bambang Pramusinto, explicó que los estudiantes recibieron niños de familias con criterios de decil 1 y 2, según datos socioeconómicos nacionales.

Agregó que los maestros que enseñan en escuelas humanas son nuevos empleados que son reclutados por recomendaciones para el Ministerio de Asuntos Sociales y el estado de los empleados del gobierno con un Acuerdo de trabajo (PPPK).

«Después de ser ‘lanzado’, el disdik de Semarang City acompañará el proceso de aprendizaje. También nos aseguramos de que no haya prácticas ni prácticas de intolerancia, según el plan de estudios de la Junta», dijo.

Mientras tanto, el Secretario Regional de la Provincia de Java Central Sumarno también alentó a los estudiantes de la Escuela Humana y les pidió que continuaran aprendiendo entusiasmo para aprender.

El programa de la Escuela Popular ahora se ha llevado a cabo en 13 regencias/ciudades en el centro de Java, y pronto sigue otro en Sellen.

