Inscripciones para la Beca Digital Biblioteca UMS 2026 están abiertas hasta febrero

Solo (ANTARA) – La Biblioteca y el Centro de Servicios Digitales de la Universidad Muhammadiyah de Surakarta (UMS) ha abierto oficialmente la inscripción para la Beca Digital UMSLibrary 2026, un programa de becas basado en proyectos dirigido a estudiantes activos de la UMS con intereses en el campo del desarrollo de sistemas de información y contenido digital creativo.

Este programa es parte de los esfuerzos de la UMS para fortalecer el ecosistema digital de la biblioteca y al mismo tiempo brindar espacio para el autodesarrollo de los estudiantes en todos los programas de estudio. La inscripción está abierta desde el 31 de diciembre de 2025 hasta el 5 de febrero de 2026 y se puede acceder en línea.

Hardika Dwi Hermawan, S.Pd., M.Sc., jefa del Departamento de Servicios y Gestión Digital de la Biblioteca y Servicios Digitales de la UPT UMS, explicó que la Beca Digital UMSLibrary es un programa de becas basado en proyectos de seis meses de duración que coloca a los estudiantes como socios de desarrollo.

“Los estudiantes no solo reciben becas, sino que participan directamente en el desarrollo de sistemas de información o contenido digital creativo que realmente utilizan la biblioteca de la UMS, pero también las comunidades académicas y comunitarias”, explica Hardika.

Destacó que este programa está abierto a todos los cursos. Además de la categoría de desarrollo de sistemas de información, también existe una categoría de contenidos creativos digitales en la que pueden participar estudiantes de los campos del diseño, la comunicación, la educación, la literatura y las humanidades sociales.

«El entusiasmo de los estudiantes por este programa continúa teniendo una tendencia positiva cada año», dijo.

Esto, continuó Hardika, fue impulsado por la claridad del resultado del programa en forma de proyectos reales, orientación de mentores, así como oportunidades de integración con las tareas finales y conversión a actividades de pasantías en diferentes programas de estudio.

Para mantener la calidad de la atención, el número de participantes es limitado. En 2026, la biblioteca de la UMS pretende aceptar aproximadamente entre 4 y 7 estudiantes seleccionados que recibirán orientación intensiva durante el programa.

Durante el proceso de selección, el equipo evaluará no solo aspectos administrativos, como un GPA mínimo de 3.00 y el estatus de estudiante activo, sino también los portafolios digitales, la adecuación de los intereses a las necesidades del programa, así como el compromiso de los participantes para completar el proyecto.

«Los participantes seleccionados trabajarán posteriormente en varios proyectos estratégicos, desde el desarrollo e integración de sistemas de información bibliotecaria, la creación de contenido digital educativo para redes sociales, hasta proyectos que tienen el potencial de convertirse en proyectos finales o tesis», dijo Hardika, quien también es profesora de Educación en Ingeniería de la Información (PTI) en la UMS.

Este programa ofrece una serie de beneficios, que incluyen fondos de incentivo para el desarrollo de proyectos, orientación profesional del equipo de la Biblioteca y el Centro de Servicios Digitales, Ropa de Servicio de Campo (PDL), tarjetas de identidad para los ganadores, certificados e incentivos adicionales para los mejores proyectos o contenidos.

Las fases de selección incluyen selección administrativa y elaboración de perfiles del 6 al 8 de febrero de 2026, anuncio de la primera fase el 10 de febrero de 2026, selección de entrevistas y contenido del 15 al 19 de febrero de 2026 y anuncio de los participantes seleccionados el 23 de febrero de 2026.

«La beca digital de la biblioteca de la UMS no se trata de quién es el mejor, sino de quién quiere crecer y generar un impacto. No espere a estar listo, porque la preparación a menudo llega después de comenzar», dijo.

Se puede acceder a la información de registro en ums.id/UMSLIBDS2026 o escaneando el código QR en el cartel oficial. Más información está disponible a través de WhatsApp wa.me/081326859003, Instagram @perpusums y la página biblioteca.ums.ac.id.