Innovación técnica geotécnica El equipo de UMS ganó el tercer lugar Challenge de innovación civil 2025

SOLO (Antara) – La innovación técnica geotécnica del equipo de la Universidad Muhammadiyah de Surakarta (UMS) ganó el tercer lugar en el desafío de innovación civil (CIC) de 2025.

El equipo llamado Geoterra Cube del Programa de Estudio de Ingeniería Civil ganó una actuación en la competencia organizada por la Universidad Gadjah Mada (UGM) en 2025.

Uno de los estudiantes que son miembros del equipo de Kiara Rennita Nurhasanah en Solo, Java Central, dijo que este año CIC fue el tema de la ingeniería geotécnica para liberar a Indonesia de la interacción entre regiones.

Este evento asistió docenas de universidades en Indonesia y UMS logró invadir a los seis mejores finalistas con otras universidades conocidas.

Además de Kiara, Geoterra Cube también comete a Muhammad Yuli Pamkas, Nihatul Khoriyah y los Iqal son asistentes de Muhammad con orientación del empleador que no es de Usiley Eve, M.eng., Ph.eng.

En la carrera, este equipo presenta innovaciones en forma de una configuración triangular en forma de geosel con cinco capas de geotextie para el manejo de tierra blanda. La innovación se considera beneficios en términos de fortaleza y eficiencia de rentabilidad.

«Alhamdulillah, la innovación que usamos es una nueva forma que nunca se ha aplicado en el campo. El jurado dijo que la idea de esta configuración del triángulo podría ser una alternativa potencial al desarrollo de infraestructura en Indonesia», dijo Kiara.

El proceso competitivo se lleva a cabo en tres fases, que van desde la colección de artículos de estudio de caso, ensamblaje modelo y pruebas en el laboratorio, hasta la presentación de los resultados para el jurado. En la fase final, el equipo de UMS logró mostrar diferencias significativas en su innovación en comparación con otros participantes.

«Para la fase final innovamos geoseles con configuraciones triangulares. Además, utilizamos cinco capas de geotextie para que nuestros resultados de modelado sean más estables. Simulamos esta innovación para condiciones de suelo blando, que a menudo se encuentran en Indonesia», continuó Kiara.

Lo mismo fue transferido por Nihayatul Khoiriyah.

«Esta experiencia es muy memorable porque generalmente participamos en competiciones estructurales o de licitación del UKM Cube. Esta es la primera vez que participo en la competencia geotécnica y se puede hacer de inmediato. Esta es realmente una primera experiencia orgullosa», dijo.

Además del lado técnico, el equipo también enfatizó que su innovación era amigable en términos del presupuesto. «

«No solo estamos pensando en la fuerza de la estructura, sino también en cómo esta innovación puede ser eficiente en términos de costos. Por lo tanto, la esperanza no es estresante cuando se aplica en el campo», agregó Iqbal Muhammad Atha.

Muhammad Yuli Pamungkas como líder del equipo expresó su gratitud por llegar a su equipo.

«Somos el único equipo de universidades privadas que van a la final. Otros participantes están dominados por campus públicos. Esa es una experiencia valiosa y una gran motivación para que sigamos innovando», explicó.

Al final de la entrevista, el equipo de GeoTerra Cube expresó su esperanza de que las innovaciones que trajeron no se detuvieron en la competencia, sino que pudieran ser sostenibles.

«Esperemos que esta idea se pueda aplicar en Indonesia, así como una inspiración para los hermanos y hermanas menores en UKM Cube para tratar de probar otros campos, especialmente la geotecnia», concluyó el equipo.