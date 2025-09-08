Innovación de la máquina de diseño del equipo de maestros de UMS para la eficiencia de la producción de estiércol de cabras ecológica en el medio ambiente en agudizar

SOLO (Antara) – El equipo de la Universidad de Muhammadiyah de Surakarta (UMS), el equipo diseñó una innovación motora para la eficiencia de los fertilizantes de estiércol de cabras ecológicos en la aldea Gubug Dimp, distrito de Plupuh, Sags Regency, Java Central.

El presidente del Programa de Sari Dewi Novita, S.Sc., M.Sc., de la Facultad de Geografía UMS, dijo el lunes que la cabaña de los sueños era una de las aldeas dirigidas a las plantas agrícolas e hidropulturas. Los ataques de intimidación, especialmente las plagas de pulgas de Kebul en los cultivos de alimentos y la horticultura, son uno de los desafíos en la agricultura.

Este flagelo influye en la reducción de la productividad de la agricultura y las pérdidas económicas para los agricultores. Una forma de apoyar la productividad agrícola, los agricultores creativos en la aldea de Gubug Dream, toman la iniciativa de hacer que el fertilizante ambientalmente amigable sea hecho de estiércol de cabra.

Sin embargo, las limitaciones de las herramientas de procesamiento de los fertilizantes hacen que el proceso de producción sea lento para que los resultados obtenidos no sean óptimos.

Es por eso que Dewi trabajó con el Dr. Ir. Sri Hartati, MP, de la Facultad de Agricultura, la veterana Universidad de Bangu Nusantara e IR. Sartono Putro, MT, de la Facultad de Ingeniería de UMS quiere superar el problema. La colaboración se ha implementado de manera efectiva y ha estado en marcha desde junio de 2025.

El equipo ha implementado el programa DPPM para el empoderamiento de la asociación comunitaria 2025 con el tema de la aplicación de tecnología ecológica por parte de los agricultores del milenio para mejorar la eficiencia de la producción de fertilizantes de cabras en la aldea de Gubug Dream.

«Ayudamos a los agricultores milenarios a aumentar la eficiencia de la producción de estiércol de cabra y la producción de hidropultura como un producto superior», dijo.

En la actividad que tuvo lugar el sábado (23/8), el primer material declaró el manejo de las semillas de hidropultura en el invernadero de manera efectiva, los pasos de siembrar plantas hidroponics y la prevención de las pulgas de Kebul.

«En el mundo de la agricultura hay muchos desafíos importantes, por lo que hay muchos factores que tenemos que cuidar, de modo que nuestras plantas sean buenas», dijo Sri Hartanti al explicar el primer material de la actividad.

Además, Sartono Putro introdujo el modelo de transporte de tornillo vertical como un hombre de cabra en polvo y engramado portátil para la estrella de invernadero. Ambas herramientas pueden ayudar a los agricultores a mejorar la eficiencia de fabricar fertilizantes de cabra y al mismo tiempo aumentar la producción de fertilizantes.

Hacer las dos herramientas se llevó a cabo durante aproximadamente tres meses y fue transferido a socios a principios de septiembre de 2025.

«Tenemos que innovar para ser más avanzados y más rápido», explicó al explicar con respecto a la innovación del estiércol de cabra.

El equipo espera que con la existencia de cooperación y exposición anteriores de material, los agricultores milenarios en la cabaña de los sueños, el distrito de Plupuh, Sharden Regency pueden ser productivos y eficientes en la producción de fertilizantes orgánicos hechos de estiércol de cabra.

Se espera que la ayuda de estos UMS, continuara, abra nuevas oportunidades para los agricultores locales cuando desarrollan una agricultura moderna y ecológica, al tiempo que aumenta el pozo de los agricultores locales.