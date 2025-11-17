Ingeniería Eléctrica UMS recibió asistencia RTU de PLN para mejorar prácticas basadas en digitalización

Solo (ANTARA) – El Programa de Estudios de Ingeniería Eléctrica de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Muhammadiyah de Surakarta (UMS) recibió apoyo práctico en forma de dispositivos de Unidad Terminal Remota (RTU) en tiempo real de PLN UP2D Central Java y DIY para mejorar las prácticas basadas en la digitalización.

La asistencia entregada el lunes en Solo, Java Central, se produjo tras la visita del Director de Distribución de PLN, ex alumno de Ingeniería Eléctrica de UMS.

Esta colaboración es un paso estratégico para alinear las competencias académicas de los estudiantes con las necesidades de la industria eléctrica actual.

El secretario del Programa de Estudios de Ingeniería Eléctrica de Clase Internacional, Dedi Ary Prasetya, ST, M.Eng., explicó que esta actividad fue un compromiso conjunto para fortalecer las relaciones campus-industria.

«Los antiguos alumnos que actualmente son directores de distribución de PLN quieren ver una sinergia más fuerte. Esta asistencia en materia de equipamiento se proporciona para que la brecha entre la industria y el campus no se haga demasiado grande», afirmó.

El equipamiento proporcionado incluye equipos de carga para bicicletas eléctricas y equipos prácticos para el laboratorio eléctrico. Este instrumento proporcionará una base importante para adaptar el plan de estudios y mejorar la calidad de las prácticas.

«Con los dispositivos que ahora utiliza ampliamente el PLN, los campus pueden conocer los estándares utilizados actualmente por la industria. Esto nos anima a adaptar el plan de estudios, tanto en términos teóricos como prácticos», afirmó.

Dedi agregó que se están discutiendo oportunidades para una mayor colaboración, incluidos planes para visitas de maestros a PLN para identificar necesidades industriales y oportunidades de investigación y desarrollo.

“Básicamente, estamos uniendo nuestra visión para que las actividades académicas, la investigación y el currículo puedan conducir a las necesidades reales de la industria eléctrica”, afirmó.

Mientras tanto, Moh Khozain, gerente de bricolaje y Java central de UP2D de PLN, enfatizó que ofrecer dispositivos de unidad terminal remota (RTU) en tiempo real era el intento de PLN de fomentar la digitalización y la voluntad de los estudiantes de enfrentar los desafíos de la industria eléctrica moderna.

“Queremos que los estudiantes comprendan de inmediato el sistema SCADA y cómo funciona la RTU como principal punto de control, detección y medición de la red PLN”, dijo.

RTU es un dispositivo importante para monitorear el estado de la red eléctrica en tiempo real, desde la carga, la potencia hasta la ubicación de fallas. Los datos de esta RTU se conectan al sistema de aplicación central PLN hasta que aparezca información sobre fallas en la aplicación pública PLN Mobile.

Khozain cree que la presencia de este dispositivo abre espacio para un mayor desarrollo por parte de los estudiantes, especialmente en la construcción de una interfaz hombre-máquina (HMI) independiente que visualice los datos de RTU de una manera más innovadora.

“La esperanza es que lo que se practica en el campus pueda aplicarse inmediatamente en el mundo laboral, especialmente en el ecosistema de digitalización de la electricidad”, dijo.

Esta sinergia entre la UMS y PLN es un paso concreto para fortalecer las competencias de los estudiantes a través de experiencias de aprendizaje basadas en las últimas herramientas industriales. Se espera que esta colaboración continúe desarrollándose, creando oportunidades para la investigación, el desarrollo tecnológico y mejorando la calidad de la educación relevante para las necesidades eléctricas nacionales.