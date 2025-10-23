Ingeniería de tráfico de la policía de Demak debido a las inundaciones en Jalan Pantura

Demak (ANTARA) – La Unidad de Tráfico (Satlantas) de la Policía de Demak, Java Central, junto con su personal, están haciendo esfuerzos para regular y desarrollar el flujo de tráfico en el cuello de botella que ocurrió en Jalan Pantura Demak-Semarang frente a PT Polytron, distrito de Sayung.

«El largo atasco se produjo debido a las inundaciones que afectaron el área de Semarang y partes del distrito de Sayung, con el nivel del agua frente a PT. Polytron alcanzando unos 60 centímetros (cm). Esta condición provocó que el flujo de tráfico en la ruta Demak Pantura se bloqueara por hasta 14 kilómetros, desde el punto de inundación hasta la carretera de circunvalación de Demak», dijo el jueves en Demak el jefe de la Unidad de Tráfico de la Policía de Demak, AKP Thoriq Aziz.

Dijo que su partido había implementado ingeniería de flujo y desplegado personal para eliminar los atascos y que el flujo del tráfico volviera a la normalidad.

«Seguimos regulando y desviando el tráfico en los puntos concurridos. Nuestros agentes también ayudan a las personas cuyos vehículos resultaron dañados por la inundación. Algunos vehículos de dos ruedas incluso tuvieron que ser evacuados manualmente, ya que el nivel del agua estaba bastante alto», dijo.

Además de hacer cumplir las normas de tráfico, la policía de Demak también ha hecho un llamamiento a los usuarios de la carretera, especialmente a los vehículos de cuatro ruedas o más de Kudus a Semarang, para que utilicen la ruta sur, es decir, la carretera de circunvalación Demak – Wonosalam – Dempet – Godong – Gubug – Karangawen – Mranggen – Semarang.

Esta ruta, añadió, es relativamente más segura frente a los charcos de agua y puede ser una alternativa para evitar largos atascos en la ruta Pantura.

La policía de Demak no sólo se centró en facilitar el tráfico, sino que también evacuó a los residentes cuyas motocicletas se averiaron en la zona inundada. El personal de campo incluso proporcionó botes neumáticos para ayudar a la gente a cruzar la zona inundada, especialmente a aquellos que querían trabajar en la zona de Semarang.

Este paso se tomó en colaboración con el TNI, Demak Regency BPBD y voluntarios locales para garantizar que se mantenga la seguridad de la comunidad en medio de condiciones climáticas extremas.

La policía de Demak también está trabajando con varias partes para acelerar el proceso de evacuación y ayudar a las personas que necesitan continuar con sus actividades. Esto incluye preparar botes de goma en lugares donde el nivel del agua sea lo suficientemente alto como para que los residentes puedan cruzar con seguridad.

Mientras tanto, el jefe de policía de Demak, AKBP, Ari Cahya Nugraha, destacó que la policía de Demak había alertado a todo el personal para brindar el mejor servicio a las personas afectadas por la inundación.

«Priorizamos la seguridad pública y la fluidez del tráfico. Nuestros oficiales están listos las 24 horas del día para ayudar a los residentes, ya sea en el control del tráfico, la evacuación o la asistencia en el campo. La Policía Nacional debe estar presente y responder ante cualquier situación de emergencia», dijo.

El jefe de policía también pidió a la población que permanezca alerta, siga las instrucciones de los agentes y no se fuerce por rutas muy inundadas.

«Esperamos que el público comprenda esta situación y dé prioridad a la seguridad. Si es posible, utilice rutas alternativas y no obligue a los vehículos a pasar por aguas altas. La policía de Demak, junto con otras agencias, seguirá haciendo todo lo posible para ayudar a los residentes», dijo.