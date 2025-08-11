Indosat Ooredoo Hutchison usa IA para spam y estafa Hadang

JAKARTA (Antara) – Indosat Ooredoo Hutchison (Indosat de IOH) lanzó su última innovación para fortalecer la protección digital de la comunidad.

En colaboración con el Ministerio de Comunicación y Digital de la República de Indonesia (Komdigi), Indosat lanzó funciones anti-spam y anti-SCAM, soluciones basadas en inteligencia artificial (IA) que han sido diseñadas para proteger a los usuarios contra diversas amenazas de fraude digital que aún aumentarán.

Esta solución viene en respuesta a una amenaza real. Basado en el informe de Asia Scam 2024 de la Alianza Global contra la SCAM (GASA), no menos del 65 por ciento de las personas indonesias reciben esfuerzos de fraude cada semana, que van desde mensajes de phishing SMS, ofertas falsas hasta fraude de inversiones.

Esta condición muestra la urgencia de una protección digital más fuerte e inclusiva. Las funciones anti-spam y anti-SCAM de Innosat funcionan automáticamente y en tiempo real para detectar un remitente o llamado sospechoso, filtrar posibles amenazas y dar advertencias a los clientes.

Esta tecnología se ha desarrollado por encima de la Fundación Aivolution 5G, una combinación de pintura de IA con la red 5G de Indosat que es receptiva, adaptativa y relevante. Con opciones de procesamiento directo en la red (en la red), esta función no requiere dispositivos avanzados o conexiones premium, por lo que son accesibles para todos los grupos donde sea que estén.

Vikram Sinha, presidente y director ejecutivo de Indosat Ooredoo Hutchison, enfatizó el uso de Indosat en la creación de un espacio digital seguro y confiable.

«Indosat es de la opinión de que la protección digital es los derechos básicos de cada sociedad indonesia. Nuestra colaboración con Tanla en la presentación de soluciones anti-spam y anti-SCAM, impulsadas por la IA, muestra que la tecnología puede proteger la vida digital. Digital», dijo.

El lanzamiento de funciones anti-spam y anti-SCAM coopera con Tanla, AI Technology Partners, y respaldado por empleados globales como MasterCard, GSMA y GASA. Con el espíritu de cooperación mutua, Indosat colaboró con socios para superar el problema de spam y estafa en Indonesia.

El lanzamiento también enfatizó cómo la innovación iniciada por la compañía jugó un papel importante en la combinación de fraude y garantizar el acceso digital más seguro, no solo en Indonesia, sino también en la región del Pacífico de Asia.

Vicepresidente de comunicación y digital de la República de Indonesia, Nesar Patria, expresó su apoyo a esta iniciativa. «El gobierno acoge con beneplácito las medidas de cooperación que Indosat han iniciado como parte de los esfuerzos colectivos para construir un espacio digital seguro. La IA debe acercar la tecnología y abrir más oportunidades para la comunidad. Indonesia no solo quiere ser un consumidor tecnológico, sino también la dirección del uso de la IA de acuerdo con las necesidades reales de la comunidad,» «» «» «» «» «».

Esta innovación es parte de la transformación de Indosat a Ai-Techco, con el compromiso de presentar una solución segura, moderna e inclusiva. A través de la campaña «AI para todos», Indosat asegura que la tecnología de IA sea accesible y se sienta sin excepción para todos. Este lanzamiento también está en línea con el gran objetivo de Indosat para empoderar a Indonesia.