Indosat garantiza la preparación de la red en Java Central-DIY da la bienvenida a Nataru

Semarang (ANTARA) – Indosat Ooredoo Hutchison garantiza la preparación de una red confiable y estable en toda Java Central y la Región Especial de Yogyakarta para respaldar las crecientes necesidades de comunicación de la comunidad antes del período de Navidad y Año Nuevo (Nataru) 2025/2026.

El vicepresidente ejecutivo de Circle Java Indosat Ooredoo Hutchison Fahd Yudhanegoro en Semarang dijo el miércoles que el período de Navidad y Año Nuevo es un impulso importante para que las personas se mantengan conectadas, tanto para comunicarse como para acceder a diversos servicios digitales.

Este compromiso está en línea con el espíritu de Indosat ANDAL (Realidad a Cada Paso), que se logra mediante el fortalecimiento de la infraestructura de red, la optimización de los servicios y el uso de tecnología basada en inteligencia artificial.

Como provincia con mayor movilidad y actividad digital durante las vacaciones de fin de año, Java Central y el bricolaje son el principal foco para fortalecer la red de Indosat.

Actualmente, Indosat opera más de 27.300 BTS en todas las provincias, con un equipo técnico completo y monitoreo de red las 24 horas.

Durante la temporada navideña, se espera que el tráfico de datos de Java Central y bricolaje aumente hasta un 13 por ciento en comparación con los días normales, en consonancia con el creciente uso por parte del público de los servicios de comunicación, el entretenimiento digital y el acceso a la información.

La optimización de la red se lleva a cabo ampliamente en varias rutas principales de transporte público, incluidas carreteras de peaje, vías arteriales y áreas de transporte público como aeropuertos, estaciones y terminales.

Indosat también está fortaleciendo la calidad de la red en 83 puntos estratégicos de interés, como los aeropuertos internacionales YIA y Ahmad Yani, Kota Tua Semarang, Tugu Jogja, Malioboro y Tawangmangu.

Además, los centros comerciales, lugares de culto, áreas residenciales y centros de actividades comunitarias en Semarang, Purwokerto, Solo, Jogja, Tegal y sus alrededores también son puntos optimizados.

Este esfuerzo se logrará aumentando la capacidad en casi 1000 BTS, agregando ubicaciones estratégicas y probando periódicamente la calidad de la red para garantizar que la experiencia del cliente siga siendo óptima.

Todo el proceso de gestión y monitoreo de la red se lleva a cabo de manera centralizada a través del Centro de Operaciones de Inteligencia Digital (DIOC), un centro de operaciones basado en IA que permite ajustes de capacidad de la red en tiempo real según las necesidades en diferentes áreas de Java Central.

Indosat también utiliza la tecnología Digital Twin y AI Agent para realizar simulaciones de red, diagnóstico de fallas y automatización operativa para garantizar que se mantenga una calidad de servicio constante en medio de la dinámica del tráfico de fin de año.

«A través del espíritu de Indosat ANDAL, garantizamos que la red se mantenga fuerte y estable en medio del aumento del tráfico. Con el apoyo de la tecnología basada en IA y la preparación de los equipos de campo, nuestro objetivo es brindar a los clientes una conectividad confiable en cada paso», dijo.

Como principal centro económico y de movilidad de Java Central, Semarang es una de las ciudades clave para el desarrollo de la red de próxima generación de Indosat, ya que el 16,2 por ciento de los clientes de Indosat en Semarang son usuarios activos de dispositivos 5G.

Es por eso que el servicio 5G de Indosat está disponible en toda el área de Semarang y sus alrededores, abarcando 16 subdistritos, incluidas áreas comerciales, áreas residenciales, centros comerciales, áreas educativas, así como puntos de transporte y áreas públicas con alta actividad.