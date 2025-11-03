Indonesia ganó seis medallas de oro en el Polytron Indonesia Para Badminton International 2025

Solo (ANTARA) – El equipo de Indonesia ganó seis medallas de oro en 21 partidos en el torneo internacional Polytron Indonesia Para Badminton 2025, celebrado en Manahan Indoor GOR Solo, Java Central, del 29 de octubre al 2 de noviembre de 2025.

Las seis medallas de oro las ganaron la pareja de dobles mixto SH 6 Subhan/Rina Marlina, la pareja de dobles masculino SH 6 Dimas Tri Aji/Subhan, la pareja de dobles mixto SL 3 – SU 5 Hikmat Ramdani/Leani Ratri Oktila, la pareja de dobles femenino SL 3 – SU 5 Leani Ratri Oktila/Khalimatus Sadiyah, la pareja de dobles femenino SL 4 Leani Ratri Oktila y el single femenino SL 3 Qonitah Ikhtiar Syakuroh.

Con estos logros, el equipo Garuda ha conseguido mantener la tradición general del campeonato durante cuatro años consecutivos.

El presidente general del Comité Paralímpico Nacional (NPC) de Indonesia, Senny Marbun, está agradecido de que Indonesia haya acogido con éxito el Polytron Indonesia Para Badminton International 2025. También espera que otros eventos mundiales importantes de bádminton, como el Campeonato Mundial, puedan celebrarse en Indonesia.

También valoró la lucha de los mejores atletas de Indonesia. Según él, este éxito es una prueba de que Indonesia es capaz de organizar grandes eventos en los que participan muchos países del mundo.

«Esperemos que Indonesia pueda ser coherente y seguir albergando este prestigioso evento en los próximos años. De hecho, el objetivo es que Indonesia también gane la confianza para albergar el Campeonato Mundial de Bádminton», dijo.

El director comercial de Polytron Tekno Wibowo felicitó a los ganadores de Polytron Indonesia Para Badminton International 2025. Tekno espera que la victoria en este torneo genere entusiasmo y motivación para seguir sobresaliendo a niveles aún más altos.

«Al igual que el espíritu que llevamos, que es Always On, esperamos que los atletas sigan teniendo el poder de lucha para lograr logros mucho más prestigiosos en el escenario mundial. Mientras tanto, aquellos que no lograron ganar, no se desanimen y ojalá podamos utilizar este torneo como una experiencia de evaluación», dijo.

El director del Programa de Servicios Deportivos de la Fundación Djarum, Yoppy Rosimin, dijo que elevar el estatus del torneo al Grado 2 Nivel 1 tuvo un impacto en la competencia por el podio en 21 eventos de competencia.

Aunque el resultado de medallas de oro del equipo indonesio no fue tan alto como el año pasado, cuando logró diez medallas de oro en veinte categorías, aún aprecia el espíritu de lucha del equipo de Garuda como anfitrión, que resistió duramente desde el comienzo del torneo y volvió a convertirse en campeón absoluto.

«Apreciamos la lucha del equipo de Indonesia en este torneo para poder defender una vez más el título de campeón general en Indonesia Para Badminton International», dijo.

Dijo que retener el título del campeonato general era una prueba de que, aunque la competencia se estaba volviendo cada vez más feroz, su entusiasmo en realidad estaba aumentando.

«A través de este torneo, también somos optimistas de que la cadena del ecosistema y la recuperación de los atletas de bádminton puedan mantenerse bien», dijo.