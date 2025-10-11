Indonesia fracasa – ANTARA News Java Central

Yakarta (ANTARA) – La selección de Indonesia no pudo clasificarse para la Copa del Mundo 2026 después de perder 0-1 ante Irak en el partido del Grupo B de la cuarta ronda de clasificación de la zona asiática en el estadio King 1Abdullah Sports City, Jeddah, la madrugada del domingo WIB.

Esta derrota, citada por la AFC en Yakarta, significó que Indonesia se ubicara en el último lugar del Grupo B al no sumar puntos en dos partidos, una situación que acabó con las esperanzas de Indonesia de competir en la Copa del Mundo de 2026. Anteriormente, Indonesia fue derrotada por 2-3 ante Arabia Saudita.

Por otro lado, la victoria deja abiertas las posibilidades de Irak de clasificarse para el Mundial de 2026. Actualmente Irak, que sólo ha jugado un partido en el Grupo B, ocupa el segundo lugar de la clasificación con tres puntos.

El equipo que tiene derecho a pasar directamente al Mundial de 2026 desde la cuarta ronda en la zona asiática es el ganador del grupo. En tanto, el segundo lugar competirá en la quinta ronda.

En el partido contra Irak, la derrota de Indonesia se debió a un gol del centrocampista Zidane Iqbal cuando el partido entraba en el minuto 75.