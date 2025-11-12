Semarang (ANTARA) – Indonesia está preparada para convertirse en pionera en servicios de células madre fomentando la investigación y varios centros de salud certificados.

El director ejecutivo del Hospital Cipto Mangunkusumo (RSCM) de Yakarta, Supriyanto Dharmoredjo, alentó a acelerar los resultados de la investigación con células madre, que se utilizarán como directrices éticas para la práctica clínica, en el Simposio sobre Terapia Celular para Oncología, Cardiovascular, Neurología, Urología, Ortopedia y Estética celebrado en Semarang el miércoles.

Según él, el RSCM es un hospital de apoyo a las instituciones sanitarias que realizan investigaciones con células madre.

«Acelerar para que Indonesia no se quede atrás en los servicios de células madre. RSCM es el guardián de la ciencia y los estándares de producción», dijo.

Actualmente, continuó, existen aproximadamente 50 hospitales administrados por RSCM que abastecen y brindan servicios de células madre.

En la actualidad existen cinco laboratorios de investigación de células madre certificados en Indonesia. RSCM y Stem Cell and Cancer Research (SCCR) Indonesia son dos de los cinco laboratorios que han sido certificados.

Por ello, pidió a la población que tenga más cuidado a la hora de elegir y utilizar los servicios de células madre.

“Elijan un hospital apoyado por RSCM”, añadió.

Mientras tanto, el director del SCCR Indonesia, Agung Putra, dijo que para que Indonesia sea pionera en células madre, se necesita un ecosistema.

«Para afrontar esta lucha global, se necesita un ecosistema», afirmó.

Formar un ecosistema, dijo, incluye preparar fuerzas laborales del extranjero y construir universidades.

Por lo tanto, continuó, los servicios de células madre requieren experiencia en la satisfacción de las necesidades de salud.

