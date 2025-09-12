Indonesia-Corea está celebrando la diversidad y la amistad a través de las artes escénicas

Solo (Antara) -Indonesia-Corea celebra la diversidad y la amistad a través del desempeño de una versión heterogénea: Sinamadan en la actuación colaborativa de Indonesia-Corea en Pendhapa Ageng Isi Surakarta, Central Java, hace algún tiempo.

Alrededor de 1,000 espectadores estuvieron presentes en el programa que presentó un diálogo cultural a través del poder de la música y la danza.

Con un concepto heterogéneo que significa diversidad, así como el término javanés de Sinamadan, que refleja el espíritu de escucharse y controlarse, este espectáculo fue diseñado como un puente sólido entre Indonesia y Corea.

Esta colaboración estuvo presente gracias a la colaboración entre el Departamento de Etnomusicología, Karawitan, y el ISI Surakarta Dance con el Colegio de Música de la Universidad Nacional de Seúl, que fue unido por el Centro de Estudios de Música Asiática en Surakarta como la motivación más importante del intercambio de ideas e ideas entre dos instituciones.

Debido a esta sinergia, había una serie de obras especiales como Srippi Ludiro Hadu, Sinawi, Yeomyangchun, Chimhyang, su Chunmymyongok, entrelazado, Cheoyongmu, Samulnori, a una colaboración de cierre muy especial, Namely Bengawan SOLO.

Como trabajo al final del evento, Bengawan Solo logró presentar el pico de las emociones y un símbolo de unión. Su apariencia fue recibida con los aplausos más animados en toda la audiencia y marcó el momento de la celebración llena de significado, mientras que el espectáculo se cerró con una profunda impresión.

Uno de los otros momentos que impresionó fue cuando el trabajo de Samulnori fue jugado juntos por estudiantes de SNU y niños ciegos del Departamento de Etnomusicología de ISI Surakarta.

El programa no solo muestra experiencia musical, sino que también muestra cómo el arte es capaz de convertirse en un lenguaje universal que une las diferencias y presenta una inclusión genuina.

Más que un show, heterogéneo es un espacio para la celebración que trae dos culturas importantes. A través de la música y la danza, Indonesia y Corea se aprenden, se entienden y se inspiran.

Este evento también fortalece los lazos diplomáticos, abriendo el camino para el intercambio académico y la cooperación artística y confirma la convicción de que el arte puede ser un medio eterno de amistad.

Como sigue en el programa, el 5 de septiembre de 2025 se celebró la firma del acuerdo de implementación (IA) entre ISI Surakarta y el Colegio de Música de la Universidad Nacional de Seúl. Este paso marca el despliegue de las dos instituciones para profundizar la cooperación y el desarrollo de las artes escénicas culturales de Kruis.

Con el espíritu de Sinamadan, se espera que la implementación y la cooperación sean el comienzo de un largo viaje cultural que no solo trae nueva vida a los espacios de arte, sino que también enriquece la perspectiva de las dos naciones para celebrar la diversidad.