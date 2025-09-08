Indaco toma un máximo de dos décadas como una de las compañías de pintura más grandes de Indonesia

Solo (Antara) – Indaco logró sobrevivir durante dos décadas y se convirtió en una de las compañías de pintura más grandes de Indonesia.

Este logro no pudo separarse de las manos frías de Iwan Adranacus, quien fue presidente de Indaco.

Iwan dijo que la compañía PT Indaco Color Cat tenía incluso 20 años el 5 de diciembre de 2025. La compañía también se dedica a implementar el concepto de productos ecológicos.

Iwan le dijo al comienzo de establecer indaco en la ciudad de Solo. Dedicó deliberadamente a la compañía al pueblo indonesio. Por lo tanto, ¿por qué hasta ahora la compañía puede sobrevivir sin licencias extranjeras?

Dijo que inicialmente abrió una fábrica de pintura en Yakarta trabajando con sus amigos. Inicialmente, la fábrica produjo pintura sin marcas con segmentación del mercado industrial.

Durante un año hasta el comienzo de 2005, las ventas de pintura de la fábrica que se fundó con el capital conjunto fue bastante buena e importante. Cuando vio a la compañía en desarrollo, Iwan quería aumentar la línea de negocios y sus productos podrían ingresar al mercado minorista.

«Creo que la industria de la pintura es buena y potencial. Nuestra empresa está creciendo rápidamente, por lo que debemos poder ingresar al mercado minorista construyendo una marca. Pero si desea desarrollar una marca, debe encontrar una buena ubicación de fábrica para que pueda llegar al enorme mercado minorista en Indonesia», dijo.

Hasta entonces, Iwan decidió mudarse a solo. Una de las consideraciones para la elección de solo porque la ubicación se incluye en el mapa de ruta del desarrollo nacional de infraestructura.

«Solo será un lugar de reunión para la carretera de peaje Transjawa construida por el gobierno», dijo.

Además, decidió mudarse a Solo en 2005 y obtener una casa alquilada para ser utilizada como una fábrica de pintura.

«Finalmente, la ubicación del antiguo Broodfabriek en Kadipiro, en Jalan Kelud Barat, si no me equivoco.

Al principio, la comercialización objetivo de los productos Indaco Cat en el área de Solo Raya, Java Central y Diy. Hay dos reales producidos, a saber, envitex para pintura de pared y productos Envilux para productos para pintura de madera y hierro.

El mercado respondió positivamente el producto hasta que la facturación aumentó considerablemente. De hecho, dijo en 2006 que la venta de productos de indaco excedió la venta de la fábrica de gatos en Yakarta.

«Debido a que la fábrica se llevó a cabo en Solo, mientras que mi socio comercial en Yakarta no quiere mudarse, decidí el 100 por ciento caminar en Solo, que liberé en Yakarta», dijo.

Durante su viaje, Indaco se fusionó con Envitex y Envilux exactamente en 2010 en un solo Jenama, Envi.

«Envi es de la palabra amigable con el medio ambiente o respetuosa con el medio ambiente porque desde el principio usamos el concepto de amigable para el medio ambiente para los productos de indaco», dijo.