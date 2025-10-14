Indaco refuerza su marca ante sus 20 años de existencia

Solo (ANTARA) – La empresa de pinturas PT Indaco Warna Dunia (INDACO) continúa fortaleciendo su marca de cara a su vigésimo aniversario el 5 de diciembre de 2025.

Los dos productos principales que actualmente tienen gran demanda en el mercado son Envi y Belazo. Actualmente, este producto de pintura se encuentra entre las diez principales fábricas de pintura de Indonesia e incluso se encuentra entre las cinco primeras.

Mientras tanto, la cuota de mercado de Indaco se encuentra entre las tres primeras en la región de Java Central.

El propietario del negocio, Iwan Adranacus, dijo que desarrollar un negocio de pintura requiere la capacidad de dominar la tecnología.

“Incluso los negocios inteligentes, que requieren inteligencia y precisión en la gestión de la empresa”, afirma este hombre nacido en Ende el 27 de marzo de 1978.

Después de establecer una fábrica en Yakarta, Iwan se mudó a Solo en septiembre de 2005. Utiliza el nombre de Indaco, una abreviatura de Indonesian Company.

“Desde el principio quise dedicar este proyecto a Indonesia, como una empresa fundada por los niños del país, sin injerencias extranjeras”, afirmó.

En Solo, la empresa creció y los productos fueron aceptados en el mercado hasta que Iwan decidió abandonar la fábrica de pinturas de la empresa conjunta en Yakarta.

«Mi compañero no quiere mudarse a Solo. He decidido 100 por ciento mudarme a Solo. Sí, dejé el de Yakarta. Me concentré en Solo», dijo.

Poco a poco, Indaco creció con diferentes variantes de productos de recubrimiento ganando aceptación en el mercado, hasta que logró entrar entre las diez principales fábricas de pintura de Indonesia.