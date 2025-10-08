Impulso del Día de la Santidad de Pancasila, GKR Bendara visita la escuela Sungai Siluk: el PLN fomenta la alfabetización y la salud pública

Solo (ANTARA) – En un pueblo en la colina de Bantul, en la Región Especial de Yogyakarta, hay una pequeña escuela que enseña no sólo letras y números, sino también cómo vivir, sobre amar la cultura, proteger la tierra y construir la independencia. La escuela se llama Escuela Sungai Siluk.

Esta escuela fue visitada por un invitado especial, Gusti Kanjeng Ratu (GKR) Bendara, la quinta hija de Sri Sultan Hamengku Buwono.

Su presencia fue recibida calurosamente por la comunidad y los administradores escolares que durante años han hecho de este lugar un centro de alfabetización, cultura y empoderamiento.

GKR Bendara pasó junto a las estanterías cuidadosamente forradas, con los ojos brillando ante el interés por la lectura que había crecido en Siluk. No solo libros, también habló sobre el programa de agricultura familiar, una innovación comunitaria para superar la seguridad alimentaria y _

Retraso del crecimiento debido a la cría de gallinas ponedoras, bagres y hortalizas.

«Esta es una prueba clara de que la gente de Jogja no guarda silencio. Continúan trabajando, creando soluciones y aportando beneficios a su propio entorno. Lo que se está haciendo en Siluk es una forma de emprendimiento social comunitario para responder a los problemas de la sociedad», afirmó con orgullo GKR Bendara.

La escuela Sungai Siluk no es una escuela cualquiera. Desde 2019, este lugar ha crecido hasta convertirse en un espacio de aprendizaje inclusivo gracias al apoyo de PLN a través del programa de Responsabilidad Social y Ambiental (TJSL).

De una simple idea, esta escuela se ha convertido en un símbolo de colaboración comunidad-empresa, fomentando el espíritu de alfabetización al tiempo que protege la cultura y el medio ambiente.

En varias ocasiones, el gerente general de PLN UID, Java Central y DIY, Bramantyo Anggun Pambudi, enfatizó que la presencia de Siluk River School es un reflejo de los valores de Pancasila vivos en la sociedad.

«La Escuela Siluk River es un verdadero ejemplo de cómo la alfabetización, la cultura y la seguridad alimentaria pueden trabajar juntas para mejorar la prosperidad. PLN se enorgullece de ser parte de este viaje, especialmente en el impulso del Día de Santidad de Pancasila, que nos recuerda la importancia de la unidad y las contribuciones reales a la nación», dijo.

El director del PLN UP3 Yogyakarta, Sigit Hari Wibowo, añadió su agradecimiento por el entusiasmo de los administradores escolares.

«Esta escuela da un nuevo color al mundo de la educación. No sólo brindan educación académica sino que también inculcan el amor por la cultura, el medio ambiente y la independencia económica. El apoyo de GKR Bendara es sin duda una energía extra para todos nosotros», afirmó.

Para la comunidad de Siluk, esta escuela es un segundo hogar. Los niños aprenden a escribir y leer, los padres aprenden agricultura moderna, mientras los jóvenes encuentran espacio para crear. El director de gestión de la escuela Siluk River, Kuat, dijo que la visita de GKR Bendara fue un regalo que fortaleció su determinación.

«Nos sentimos muy honrados por la visita de GKR Bendara. Animó a nuestro equipo a continuar innovando. Esperamos que Siluk pueda seguir creciendo como un espacio compartido para preservar la cultura, aumentar la alfabetización y al mismo tiempo preservar la identidad de la comunidad», dijo.

La presencia de GKR Bendara en la escuela Sungai Siluk no es solo una visita, sino también un recordatorio de que los valores de Pancasila viven en las pequeñas acciones de las comunidades que trabajan juntas. En Siluk, la alfabetización, la cultura y la comida no son sólo conceptos, sino que se viven todos los días.

Y como dijo GKR Bendara, la gente de Jogja nunca permanece en silencio. Siempre encuentran formas de trabajar, difundir beneficios y mantener el espíritu de unidad que heredaron de los padres fundadores de la nación.