Implementación del gobierno de la regencia de Pekalongan Orgullosa Kencana a Indonesia

PEKALONGAN (Antara) – El Gobierno de Regencia (Pemkab) de Pekalongan, Java central, implementa los programas de desarrollo para la planificación familiar, población y familiar (orgullosa Kenscana) e impide la prevención como la base más importante para Indonesia.

El vicepresidente (vicepresidente) de Pekalongan Sukirman en Pekalongan dijo el sábado que las actividades del programa de desarrollo para la planificación familiar, población y familiar tenían como objetivo fortalecer el papel activo de todos los niveles de la sociedad en la promoción de la familia.

«Esta actividad también es un esfuerzo estratégico para unir pasos centralmente al reducir el retraso en el crecimiento, especialmente en el medio ambiente», dijo.

Además, la actividad está dirigida a la participación de la tenedor de apuestas Al construir una familia de calidad y participar activamente en el trato con el retraso en el crecimiento.

Afirmó que su partido estaba dedicado a apoyar el desarrollo de familias y reducir el número de obstáculos, que ahora se ha demostrado que pueden reducir los casos de retraso en el retraso que son bastante significativos de año en año.

«El espíritu de la madre del regente para reducir, superar la pobreza y mejorar la calidad de la salud todavía es demostrado por programas reales», dijo.

Dijo que el gobierno de la Regencia de Pekalongan había tomado tres pasos estratégicos para construir una familia fuerte, a saber, mejorar la calidad de la educación y las habilidades como capital para experimentar la competencia global, lo que mejora la calidad de la salud que determinará la productividad y el bien de la familia, así como la calidad de la economía por una economía fuerte y estable.

Representante de la Agencia Nacional de Población y Planificación Familiar de Java Central (BKKN) Eka Sulistia Endiningsih expresó su aprecio al gobierno de la regencia de Pekalongan que había iniciado y llevado a cabo esta actividad.

«El espíritu de la comunidad de Pekalongan en el desarrollo familiar es muy real, visto desde las actividades activas de actividades como la familia de la familia para niños pequeños, el desarrollo familiar juvenil, el desarrollo familiar Oergy, hasta el programa de generación de planificación», dijo.

