Ikhtiar to Smart Healthy Children of Sppg Purbalingga Wetan

Purbalingga (Antara) – Ocho horas en Purbalingga Wetan Village, Purbalingga Regency, Central Java, cuando la mayoría de los residentes comenzaron a descansar, se sintió una atmósfera diferente en una gran cocina.

Los voluntarios vienen a la cocina con la ayuda de equipos de protección personal (PPE). Preparan diferentes materias primas para cocinar. Además, en las primeras horas de la mañana, el pestillo de la sartén chocó con una cuchara, el aroma de las verduras frescas comenzó a procesarse y el sonido de la coordinación se escuchó claramente.

Aquí es donde se ve la vida de la Unidad de cumplimiento de los Servicios de Nutrición (SPPG). Quizás su existencia no sea generalmente conocida por el público, pero los resultados de su trabajo tienen una influencia real en miles de beneficiarios en el distrito de Purbalingga Kota.

Más que solo suministrar alimentos para el programa de comidas nutritivas gratuitas (MBG), SPPG es un objetivo para preparar una generación saludable e inteligente en el futuro.

El jefe de Purbalingga Sppg Wetan Fiana Zahroh Suciani explicó los informes de servicios en su región, incluyó 12 escuelas que van desde planificación familiar, jardín de infantes, primaria hasta la escuela secundaria, así como grupos de mujeres embarazadas, madres y poddlers en tres a cuatro pueblos.

«El número de beneficiarios ahora es de 3,869. Pero a partir del 13 de octubre habrá equidad, por lo que cada cocina sirve solo alrededor de 1.900 personas», dijo.

Ese número refleja miles de historias: escolares que están más entusiasmados de aprender porque su estómago está lleno de mujeres embarazadas que están tranquilas porque se mantiene su dieta, a los niños pequeños que se vuelven saludables gracias a la atención adicional de este programa.

SPPG Purbalingga Wetan se refería a 54 voluntarios, aunque las reglas de la Agencia Nacional de Nutrición (BGN) eran solo 47 personas. La adición del número de voluntarios se llevó a cabo sobre la política de la Fundación Alrahma Bhakti Jatisaba como socio de SPPG.

En este caso, el gobierno de Keluraha Purbalingga Wetan espera que el número de voluntarios involucrados en SPPG aumente, dada la cantidad de locales que solicitan bastante. Es por eso que la Fundación ofrece una asignación adicional de siete personas con salarios de socios como un intento de autorizar a la comunidad, mientras que Otros 47 son usados ​​por BGN.

La actividad de la cocina SPPG, mejor conocida como MBG Kitchen, comenzó a moverse a las 20:00 WIB al involucrar a un equipo responsable de las materias primas disponibles, limpias y listas para ser procesadas.

Además, el equipo de cocina estuvo presente alrededor de las 22:00 WIB, cambiando la ropa a uniforme y un PPE completo y luego comenzó a procesar ingredientes. Alrededor de las 02.00 WIB -03.00 WIB, el equipo comenzó a cocinar para la primera entrega del paquete MBG colocando los alimentos que deben hornearse, mientras que las verduras se cocinaron más tarde.

Todo lo que se hizo para que las verduras no estuvieran en el comedor durante demasiado tiempo. Todas las verduras, un máximo de cuatro después de la cocción, se deben comer. En este caso, la primera entrega del paquete MBG está destinada a niños de jardín de infantes y primaria, mientras que las actividades de cocina para estudiantes secundarios y secundarios comienzan a las 7 am CIR porque ingresan al segundo grupo de entrega.

Todo disciplinado porque un error puede afectar a miles de beneficiarios. De hecho, la calidad de los alimentos no solo se determina a partir del sabor porque hay una prueba organoléptica: una prueba de pancoindra por tres partes, a saber, la cabeza del SPPG, el nutricionista y el nombre de la cocina.

Además, la Oficina de Salud del Distrito de Purbalingga participó en la supervisión y garantizó que cada proceso de cocina respalde la salud de los beneficiarios.

Curiosamente, la gestión de SPPG Purbalingga Wetan obtuvo una fuerza adicional porque el propietario del socio de implementación era un empresario nutricionista y experimentado, a saber, HJ Ning Sudjito.

«Alhamdulillah, nuestro compañero tiene experiencia, por lo que es muy útil. Para la selección de materias primas y supervisión de la cocina, él es más experto que yo. Así que puedo aprender mucho», dijo Fiana.

Con la participación de los expertos, el menú presentado no solo es relleno, sino que realmente cumple con los estándares de nutrición equilibrados.

No solo una cuestión de nutrición, la existencia de la cocina SPPG también abrió la puerta de la nueva fortuna para los residentes locales. Purbalingga Urban Village Head Wetan Oktavi Anggreni dijo que casi la mitad de los voluntarios que se convirtieron en trabajadores de la cocina eran residentes, dando un impacto positivo extraordinario.

«Mucho antes desempleado o no tenían ingresos, ahora pueden obtener un trabajo permanente. Gracias a Dios, sus necesidades diarias son más satisfechas, incluso por las tarifas escolares para los niños», dijo.

Según él, el programa MBG no solo promueve ciudadanos sanos, sino también la independencia económica. Los residentes que solían tener problemas ahora pueden levantarse a través de las opciones de empleo creadas por este programa.

Para voluntarios como Erni Kristiana Dewi (47), la cocina sppg es una sala de esperanza. Desde febrero de 2025 ha trabajado en la parte de la comida.

Afirmó estar agradecido porque los ingresos como MBG Kitchen son voluntarios de acuerdo con el salario mínimo de Purbalingga Regency (UMK), para que pueda ayudar a la economía familiar.

«Mi hijo está estudiando en Jogja Semester 7, el otro es estudiar en el futuro. Todos son ayudados del trabajo aquí», dijo.

Otra historia vino de Dapid Mutarib (35). Una vez trabajó en Yakarta con HJ Ning Sudjito y luego regresó al lugar de nacimiento de su esposa para participar en el programa MBG.

Preparación para la distribución de paquetes de alimentos nutricionales gratuitos (MBG) de Kitchen MBG Purbalingga Wetan Nutrition Nutrition Fulfillment Services Unit (SPPG), Purbalingga Wetan Village, Purbalingga Kota District, Purbalingga Regency, Central Java, a varias escuelas). Antara/Sumarwoto

Ahora, en la cocina MBG, aprendió a matar a los colegas de la fruta y la cocina. «Es genial poder servir a los niños escolares a través de alimentos nutritivos. Ahora puedo trabajar cerca de la familia, mientras todavía comparto conocimiento», dijo el hombre de Tasikmalaya, West Java.

La historia de Erni y Dapid muestra que la cocina SPPG es una sala de servicio y empoderamiento. Los voluntarios no solo están cocinando, sino que preparan el futuro.

Lea también: la estación de policía de Purbalingga amenaza una droga con la pena de muerte