IKA UMS celebró Ultimate Talk 6 para apoyar la preparación profesional de los estudiantes

Solo (ANTARA) – La Asociación de Familias de Antiguos Alumnos (IKA) de la Universidad Muhammadiyah de Surakarta (UMS) llevó a cabo una actividad Ultimate Talk 6 titulada Graduado con dirección: Desbloquee su trayectoria profesional con propósito alineando la pasión y las habilidades para apoyar la preparación profesional de los estudiantes.

La actividad celebrada el sábado en el Auditorio Mohammad Djazman UMS Solo, Java Central, fue parte del compromiso del campus de apoyar el autodesarrollo de la generación más joven.

El presidente de IKA UMS, Dr. M. Aditya Warman, S.Psi., MBA., volvió a enfatizar la importancia de la voluntad de la generación más joven de enfrentar los desafíos de un mundo laboral cada vez más competitivo. Según él, los estudiantes y graduados de la UMS deben tener capacidades adecuadas, habilidades relevantes, una mentalidad fuerte y una gran pasión y poder de lucha.

También hizo un llamamiento a las generaciones más jóvenes para que mantengan una constante conciencia de aprendizaje y entusiasmo.

“No seas sólo un seguidor, sé un líder, al menos para ti mismo”, dijo.

Ultimate Talk 6 moderado por el Dr. Moh. Indra Bangsawan, SH, MH, y presentación del personaje principal, Director de Productividad Laboral, Ministerio Coordinador de Asuntos Económicos, Chaerul Saleh, SH, LL.M.

En su presentación, Chaerul destacó una serie de aspectos estratégicos que deben seguirse para lograr la visión y misión de Indonesia de convertirse en un país desarrollado con alto ingreso per cápita.

El siguiente material fue proporcionado por el Dr. Tutut Handayani, M.Psi., quien motivó a la generación más joven a no tener miedo de probar cosas nuevas. Enfatizó que los graduados universitarios no sólo están enfocados en encontrar trabajo, sino que también son capaces de crear empleos.

«El sentimiento de falta de confianza en uno mismo es una forma de no creer en Dios», dijo Tutut.

Como forma de reconocimiento a los logros de la comunidad académica, IKA UMS también realizó una ceremonia de premiación. Durante esta sesión, los docentes y beneficiarios de la Beca de Talento Superior IKA UMS Lote VII que lograron logros en 2025 recibieron un certificado de reconocimiento de IKA UMS.

A través de esta actividad, se espera que los estudiantes y graduados de la UMS puedan tener una dirección profesional clara, estar en armonía entre pasión y competencia y estar preparados para hacer una contribución real al progreso del país.