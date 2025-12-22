Kudus (ANTARA) – El Instituto de Tecnología de Bandung (ITB) está trabajando con el sector privado para ayudar a construir dos pozos artesianos para proporcionar agua potable a 1.981 personas en la aldea de Tumpangkrasak, distrito de Jati, Kudus Regency, Java Central.

La inauguración del pozo artesiano estuvo marcada el lunes por el corte de una cinta en el sitio del pozo artesiano en los campos de arroz en la aldea de Tumpang Krasak por el regente de Kudus Sam’ani Intakoris junto con representantes de ITB, PT KSB Indonesia y el jefe de la aldea de Tumpangkrasak, Sarjoko.

«Estamos agradecidos de que la aldea de Tumpang Krasak haya recibido asistencia de dos pozos artesianos, uno de ITB y otro de PT KSB Indonesia. El agua limpia es una necesidad básica y un requisito importante para una zona, también para mantener la salud pública», dijo el regente de Kudus Sam’ani Intakoris en Kudus.

Dijo que la calidad del agua potable tiene un impacto importante en la salud de los residentes. Durante este tiempo, algunos de los pozos poco profundos de los residentes comenzaron a experimentar una disminución en la calidad debido a que la distancia de los pozos estaba demasiado cerca de los tanques sépticos de desechos domésticos.

“Por eso proponemos a ITB y KSB obtener agua de acuíferos profundos para que la calidad del agua sea mejor y segura para el consumo”, dijo.

Espera que en el futuro todavía haya espacio para programas de responsabilidad social corporativa (RSE) y otros programas de servicio comunitario que puedan asignarse a Kudus Regency, especialmente para satisfacer las necesidades de agua potable.

Aparte de esto, el proyecto del pozo también aporta innovación ecológica mediante la utilización de energía renovable. La bomba de agua utilizada se combina con paneles solares como fuente de energía verde.

«Realmente apreciamos el uso de la tecnología de paneles solares. Debemos seguir promoviendo la energía verde en Kudus Regency», dijo.

La Dirección de Servicios Comunitarios y Expertos de ITB, Zulfiadi Zulhan, acompañada por el presidente del Comité de Desarrollo, Arif, explicó que los pozos artesianos recogen agua a una profundidad de entre 50 y 80 metros, por lo que no afectan a los pozos poco profundos de los residentes.

Mientras tanto, la descarga de agua de una bomba con una capacidad de 1 HP puede producir alrededor de 1,2 metros cúbicos por hora. Mientras tanto, los resultados de una prueba de bombeo de 24 horas muestran que el nivel del agua subterránea es estable a una profundidad de aproximadamente 4,54 metros, lo que lo hace seguro durante la estación seca.

Las dos unidades de pozos artesianos están diseñadas para atender a los residentes de Dukuh Royal, Tumpangkrasak Village, repartidos en RW 3, 4 y 5. La gestión futura se llevará a cabo a través de PAM Desa, que pertenece a BUMDes o la Cooperativa Red and White Village, con el apoyo de la participación de los residentes en la operación y el mantenimiento.

Mientras tanto, Arman Reyes Furqon, representante de PT KSB Indonesia, contribuyó al suministro de agua potable a la gente de la aldea de Tumpangkrasak a través del programa de Responsabilidad Social Corporativa (RSE), que se logró mediante la aplicación de tecnología de bombas de agua basadas en energía solar, el último producto de KSB en Indonesia.

Arman explicó que la tecnología de bombeo utilizada en este programa es el último producto de KSB, combinado con energía de paneles solares. Este producto se introdujo en Indonesia a mediados de este año y Tumpangkrasak Village fue el primer lugar de implementación.

Según él, el principal valor de esta innovación es el uso de energías renovables. Esta tecnología no sólo es más respetuosa con el medio ambiente, sino que también puede reducir la huella de carbono en comparación con el uso de energía convencional.