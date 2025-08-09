Humas SDM 1 Solo se convierte en una referencia para el estudio comparativo de SD Birrul Walidain Sellen

Solo (Antara) – Las relaciones públicas de la Escuela Primaria Muhammadiyah (HR) 1 Surakarta Ketelan serán una referencia al estudio comparativo de SD Birrul Walidain Sreden Relotercy, Central Java.

El Jefe de Birrul Walidain Paryanto St MPD durante la actividad del estudio comparativo dijo el jueves que el concepto de educación integrada y aprendizaje en Birrul Walidain fue destinado a la integración entre el sistema educativo de Pesantren y el sistema de educación general.

«Al integrar el plan de estudios nacional con el plan de estudios básico. Además de los aspectos de Diniyyah y el rendimiento académico. Hoy en día aprendemos avanzar en las relaciones públicas caracterizadas por lanzamientos en medios en línea e impresos», dijo.

Esta actividad de estudio comparativo es parte de los esfuerzos para fortalecer la calidad de la gestión y los servicios educativos. La escuela primaria Birrul también se esfuerza por desarrollar los intereses, talentos y el rendimiento no académico de los estudiantes al mantener diferentes casos fuera de la escuela fuera de la escuela.

«Hoy somos un asunto del director de Ustaz Rosit Mustafa, director de Kindergarten, director de escuelas secundarias que aprenden sobre relaciones públicas y medios de comunicación en Jalan Kartini Barat Pura Mangkundaran», dijo.

Presente en la ceremonia de bienvenida del subdirector del Priyanto Imam Priyanto -Curriculum, Jaka Prasetya Instalaciones e infraestructura, ya Islam Kemuhammadiyahan Ahmad Syaifuddin y Relaciones Públicas Dwi JatmiKo.

Relacionado con la visita del estudio de imitación, el jefe de SD Muhammadiyah 1 Ketelan Surakarta si Sayekti dio la bienvenida a través del coordinador de relaciones públicas Dwi Jatmiko.

Espera que la visita pueda proporcionar buenos beneficios para el progreso y la excelencia de las escuelas de Muhammadiyah. Los desafíos de la escuela Muhammadiyah que se fundó en 1935 deben estar allí, pero cómo se pueden abordar los desafíos.

«Las escuelas que ahora tienen 90 años están dirigidas por Sri Sayekti, no solo el problema de la competencia entre las escuelas, sino también la construcción de cooperación y solidaridad. El éxito de las relaciones públicas para construir fuego escolar está determinado por 6 M, hombre, hombre, administración, dinero, impulso y medios de comunicación», dijo.

Mientras tanto, el Director de Birrul Rosit Mustofa St MPD dijo que la escuela está en Jalan Batanghari, Village Sumengko, Sharges Tengah Village, afilar el distrito.

«Dios preparado, lanzaremos una escuela secundaria Superior (SMA) en octubre. La tendencia de la escuela Birrul fue originalmente una escuela de campeón para convertirse en la escuela de personajes de Corán. Por favor, reza por su bendición», dijo.