Huawei fortalece la posición de seguridad de la infraestructura nacional de telecomunicaciones

Solo (ANTARA) – Huawei Indonesia está comprometida a fortalecer la posición de seguridad de la infraestructura nacional de telecomunicaciones.

Gracias a este compromiso, esta empresa, que opera en el campo del suministro de infraestructura de tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) y dispositivos inteligentes, logró ganar un premio en los Indonesia Technology Excellence Awards 2025 en la categoría de Seguridad Cibernética.

En una declaración escrita recibida en Solo, Java Central, el martes, Syarbeni, Oficial de Privacidad y Seguridad Cibernética (CSPO) de Huawei Indonesia, dijo que la compañía está introduciendo sus soluciones globales en Indonesia luego de las crecientes amenazas cibernéticas a la infraestructura nacional.

Esta es una medida de apoyo de acuerdo con el Reglamento Presidencial Número 47 de 2023 sobre la Estrategia Nacional de Ciberseguridad y Gestión de Crisis Cibernéticas.

Dijo que la transformación de la resiliencia cibernética de Huawei se basa en una comprensión profunda de los riesgos a lo largo del ciclo de vida de los productos, durante su uso en la red, desde el inicio de la operación, operación y mantenimiento hasta el final de la operación.

«En cada etapa, Huawei trabaja estrechamente con los clientes para adaptar la protección a sus objetivos comerciales y de seguridad. Este enfoque colaborativo garantiza que las soluciones no sólo sean técnicamente sólidas, sino también prácticas y efectivas en su implementación», afirmó Syarbeni.

Dijo que esta solución de transformación de la resiliencia cibernética mejora las capacidades de cumplimiento, resiliencia y seguridad a través de medidas estructuradas que abordan las vulnerabilidades y fortalecen las defensas de los sistemas críticos.

Dijo que el marco de transformación de la resiliencia cibernética se basa en cinco pilares: protección de la integridad, configuración de seguridad, gestión de certificados digitales, gestión de vulnerabilidades y gestión del ciclo de vida.

A través de estos pasos, Huawei está reduciendo la exposición de los clientes a la tecnología heredada, solucionando vulnerabilidades críticas e implementando prácticas confiables de entrega de software.

«Se han fortalecido miles de elementos de la red con el nuevo estándar, mientras que se han abordado con éxito cientos de riesgos relacionados con certificados y casos de software no autorizado», afirmó.

El impacto se refleja en un aumento en los valores de cumplimiento de la seguridad de la red de más del 20 por ciento, de aproximadamente el 75 por ciento a más del 98 por ciento, gracias al fortalecimiento de la seguridad de la configuración del dispositivo.

Al mismo tiempo, los dispositivos más antiguos se están actualizando o retirando mientras se abordan por completo las fallas críticas identificadas a través de CVE y revisiones de terceros. Esto fortalece la postura de seguridad del cliente en medio de una creciente complejidad arquitectónica y operativa.

Esta solución también está alineada con el marco de la Base de conocimientos de ciberseguridad móvil (MCKB) de GSMA y se presentó en foros regionales y globales de GSMA, incluido el Foro de seguridad de telecomunicaciones GSMA APAC 2025 en Yakarta.

«También apoyamos la postura nacional de ciberseguridad de Indonesia a través de iniciativas de fortalecimiento de competencias mediante la celebración del Huawei Mobile Security Bootcamp 2025 en Yakarta», dijo.