HPS fortalece a los católicos individuales en el cuidado de la naturaleza

Magelang (ANTARA) – La conmemoración del Día Mundial de la Alimentación (HPS) 2025 fortalece a las personas de los católicos de Kedu Kevikepan en el cuidado de la naturaleza, ya que es una fuente para satisfacer de manera sostenible las necesidades alimentarias, dijo el Vicario Episcopal de Kedu (Vikep), el padre Antonius Dodit Haryono.

“Esta conmemoración recuerda al público y a las personas, a través de HPS, que sean personas que cuiden la naturaleza, garanticen el derecho a la alimentación y construyan juntos una vida mejor”, dijo durante la conmemoración de HPS 2025 Kevikepan Kedu en el patio del Complejo de la Iglesia Santo Antonius Padua Muntilan, Magelang Regency, Java Central en Magelang, el viernes por la tarde.

La Conmemoración de HPS 2025 con el tema «El derecho a la alimentación para una vida mejor y un futuro mejor» fue celebrada por la Iglesia Kevikepan Kedu (iglesias parroquiales en Magelang Regency, Temanggung y la ciudad de Magelang) del 17 al 20 de octubre de 2025.

La actividad comenzó con un carnaval de nueve montañas de productos agrícolas y alimentos procesados, con la congregación vestida con diversas vestimentas tradicionales javanesas y acompañada por música de arte folclórico y bandas de tambores estudiantiles. La procesión caminó unos dos kilómetros desde los terrenos del Centro Pastoral Sanjaya Muntilan (PPSM) hasta los terrenos del Complejo de la Iglesia Santo Antonio Padua Muntilan.

Cada montón de productos agrícolas y alimentos procesados ​​fue depositado en el cementerio, donde fue combatido de manera ordenada y animada por la comunidad y los vecinos que asistieron a la ceremonia de apertura. Una variedad de otras actividades, como un bazar de MIPYMES con 43 puntos de venta, un festival de bandas, presentaciones de danza, títeres, música y teatro y una misa conmemorativa para HPS 2025.

Explicó que HPS nació por 142 miembros de la Agencia de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), incluida Indonesia, durante la 20ª Conferencia General en 1979. La conmemoración de HPS cae el 16 de octubre, que se implementó por primera vez en 1981.

«Esta es una celebración mundial y, a través de HPS, por supuesto, todo el mundo participa al nivel más bajo», dijo.

Afirmó que la naturaleza como regalo de Dios debe gestionarse bien porque, al gestionarla bien, la naturaleza proporcionará lo mejor para la vida humana.

La naturaleza, afirmó, proporciona materiales básicos para la supervivencia humana.

«Estamos agradecidos por la creación de Dios, protegemos, cuidamos y administramos la naturaleza mientras ‘nunut ngeyup’ (nos refugiamos) en el mundo», dijo.

El regente de Magelang, Grengseng Pamuji, explicó que los esfuerzos para construir cuidadosamente la soberanía alimentaria comienzan con la conciencia humana individual, que luego evoluciona hacia pasos colectivos para hacer esto posible.

«Si todos los componentes de la sociedad hacen lo mismo, construyen unión, entonces la soberanía alimentaria no es sólo un sueño, sino una esperanza que podemos lograr juntos», afirmó.

Dijo que los temas relacionados con la alimentación son responsabilidad de todos los componentes de la sociedad, del gobierno y de la fuerza de la nación.

Afirmó que la soberanía alimentaria es un desafío de los tiempos porque el espíritu actual no es sólo una cuestión alimentaria sino que ha entrado en el ámbito de la dominación económica y política.

Por ello, enfatizó la importancia de despertar el espíritu de soberanía alimentaria.

El presidente de la Comisión de Desarrollo Socioeconómico (PSE), Kevikepan Kedu, padre Agustinus Giyono, dijo que la alerta de HPS ha revivido a las mipymes en el Kevikepan local.

La Iglesia local de Vikepan presta atención a las personas que son MIPYMES, tanto relacionadas con el cultivo como con el procesamiento de productos agrícolas, ganaderos y de plantaciones.

“Hay una parte de la asistencia de la Acción de Ayuno para el Desarrollo (APP) para su capital, dependiendo de la situación en las diferentes parroquias, para apoyar la vida de la gente”, dijo.