Hotel Artotel Gajahmada Semarang ofrece una promoción especial de la habitación septiembre

SEMARANG (Antara) – El Hotel Artotel Gajahmada Semarang presentó una promoción especial de la sala en septiembre de 2025 con precios de RP688,000 netos por noche.

El gerente general del Hotel Artotel Gajahmada Semarang, Rudy Adimulyo, en Semarang, dijo que la promoción estaba destinada a la gente de Semarang y turistas de fuera de la ciudad.

«Para aquellos que desean disfrutar de la experiencia de pasar la noche con un toque de arte contemporáneo y servicios típicos de Artotel», dijo.

Con una ubicación estratégica en el corazón de Semarang, el Hotel Artotel Gajahmada Semarang presenta una habitación con un diseño artístico cómodo, lo que lo convierte en la elección correcta para «estancia» y viajes de negocios.

Además de las instalaciones de la habitación moderna, los invitados también pueden disfrutar del restaurante de elefantes gordos, a saber, Festoran todo el día, que presenta una amplia selección de menús locales e internacionales que está abierto todos los días a las 6:00 a.m. a las 00.00 Wib.

Dan, 11/12 bar en el techo, el lugar de reunión de la tarde a la noche con un panorama panorámico de la ciudad de Semarang que se abre todos los días a las 4 p.m. a 00.00.

«Presentamos esta promoción para ofrecer a la comunidad y a los turistas oportunidades para disfrutar de experiencias de residencia memorables a precios asequibles y explorar instalaciones culinarias que son nuestros beneficios», dijo.

Con un precio especial, el Hotel Artotel Gajahmada Semarang espera ser la primera opción para los huéspedes que buscan experiencias de residencia únicas con un toque de arte y un excelente servicio.