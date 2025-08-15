Hospital Kudus Bangun Spote y Centro de Servicio del Cáncer

KUDUS (Antara) – Hospital General Regional (RSUD) Dr. Lookmono Hadi Kudus, Central Java pronto tiene nuevas instalaciones en forma de un centro de servicios de accidente cerebrovascular y oncología, como un intento de mejorar la calidad de los servicios de salud para la comunidad de Kudus.

«Además, este año, una instalación de primeros auxilios en primeros auxilios también quiere construir servicios de monergencia y neonatal de emergencias Hinds extensas -phonek-«, dijo el regente de Kudus sam’ani intakoris acompañado Complejo Hadi Hadi, viernes.

Espera que con la adición de instalaciones existentes, el Hospital Regional de Kudus pueda mejorar aún más los servicios de salud para la comunidad.

«Esperemos que luego contribuya a la comodidad de la comunidad», dijo.

También invitó a la comunidad a supervisar el proceso de construcción de los dos edificios nuevos porque se enfatizó en su implementación para cumplir con la precisión.

Comenzando con las especificaciones exactas, la calidad y la calidad, la administración y a tiempo en su implementación.

Cuando se completan los dos edificios, se espera que pueda operarse en 2026, de modo que las personas que tuvieron que ser referidas antes fuera del área no fueran necesarias para llegar lejos porque el Hospital Santo pudo cumplir el manejo de accidente cerebrovascular o cáncer.

Mientras tanto, el Director de RSUD Dr. Lookmono Hadi Abdul Hakam de que este desarrollo fue un intento de mejorar la calidad de los servicios de salud para las personas de Kudus Regency.

«Este año hay dos trabajos físicos que son al mismo tiempo, a saber, la construcción del edificio de oncología del accidente cerebrovascular y la sala de emergencias de Ponek», dijo.

La construcción de oncología, dijo, fue diseñada hasta cinco pisos y se construyó utilizando fondos de beneficios de impuestos especiales y productos de tabaco (DBHTT).

Se planea que los edificios del primer y el segundo piso funcionarán como áreas de estacionamiento para automóviles y motores, el tercer piso como un extenso-policlínico nervioso, mientras que el cuarto piso y V están destinados a salas intramuros especiales para accidente cerebrovascular y cáncer con una capacidad total de 40 camas.

El valor del accidente cerebrovascular de cinco correos y el contrato de Cancerbouw fue de Rp44.6 mil millones con períodos de trabajo del 14 de agosto al 27 de diciembre de 2025.

«Este edificio será un amplio centro de servicio para pacientes con accidente cerebrovascular y cáncer en Kudus», dijo.

Mientras que la construcción del edificio Ponek IGD comenzó temprano, del 25 de julio al 21 de diciembre de 2025 con una duración de 150 días calendario. La construcción está financiada por el fondo de asignación especial (techo) con un valor contractual de Rp6.86 mil millones.

El edificio de dos correos reforzará los servicios de ayuda de emergencia para situaciones de emergencia y emergencia de emergencia de emergencia (Ponek).

El primer piso de la sala de emergencias de Ponek ofrece espacio para un departamento de emergencias integrado con una capacidad de 40 camas, equipado con violencia doméstica y alma, el espacio de tránsito del cuerpo y la sala SPGDT. El segundo piso se utiliza para el espacio de oficina para apoyar las actividades de servicio.

Con la realización de estas dos instalaciones, se espera que RSUD Dr. Lookmono Hadi pueda ofrecer servicios más rápidos, extensos y altamente de salud, especialmente cuando se trata de una situación de emergencia, accidente cerebrovascular y cáncer.