Hojas de Java Central 175 ASN a Porpri 2025

SEMARANG (Antara) – El Gobierno Provincial Central de Java envió 175 instituciones estatales (ASN) para participar en el Cuerpo de la Semana del Deporte Nacional XVII (pornas) de la República de Indonesia (Korpri) en 2025 en la ciudad de Palembang, Sumatra del Sur, 5-11 de octubre.

El lanzamiento del contingente central de Java fue llevado a cabo el sábado por el Secretario Regional de Java Central Sumarno en el aeropuerto Ahmad Yani en Semarang.

El contingente consta de jugadores, entrenadores y funcionarios que participarán en 13 deportes.

Sumarno enfatizó el concepto central de Java para mantener la integridad y la deportividad en la competencia.

«La deportividad es una forma de valor de integridad. Porque hay una forma de honestidad, sinceridad, sinceridad y dispuesto a aceptar las decisiones u opiniones de los demás», dijo.

También solicitó que los valores de deportividad e integridad siempre sean aplicados por ASN al proporcionar servicios públicos.

«Los valores que se obtuvieron en el deporte, espero que puedan aplicarse a actividades diarias como ASN», dijo.

Mientras tanto, un miembro del concurrente central de Java, Muhammad -Anisman Thoyib, afirmó estar entusiasmado con la participación en el evento Korpri Porpri y se centró en la adquisición de medallas de oro en el baloncesto.

«En Porpri 2023, Java Central puede obtener plata. Esperemos que este año sea aún mejor, el oro puede obtener», dijo desde el Departamento de Jóvenes, Deportes y Turismo (Disportar) de Java Central.

Dijo que había preparado el evento desde hace dos meses y buscó jugadores para el distrito/ciudad.

El ex jugador de baloncesto nacional aconsejó al contingente que se fue para poder disfrutar del juego para poder alcanzar el objetivo del campeón general.

