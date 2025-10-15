HMP Public Health UMS brinda educación sobre el manejo de desechos de aceite de cocina usado para prevenir la contaminación

Solo (ANTARA) – El Equipo de Servicio Comunitario de la Asociación de Estudiantes del Programa de Estudios de Salud Pública (HMP) de la Universidad Muhammadiyah de Surakarta (Kesmas UMS) brindó educación sobre el manejo de desechos de aceite de cocina usado para prevenir la contaminación ambiental.

La supervisora ​​de servicio Rezania Asyfiradayati, SKM., MPH., en Solo, Java Central, dijo que durante esta educación, también se llevaron a cabo actividades de divulgación y capacitación en un esfuerzo por superar el problema de la gestión de desechos de aceite, especialmente los desechos de aceite de cocina usados ​​producidos por los hogares.

El tema de esta actividad de servicio es ENCORE: Enriqueciendo comunidades revitalizando vidas. Esta actividad está dirigida a estudiantes de los grados 7 a 9 de Madrasah Tsanawiyah Muhammadiyah (MTsM) Waru-Baki, con un total de 100 estudiantes.

Dijo que esta actividad de servicio fue muy beneficiosa para todos los grupos, especialmente para los estudiantes de MTsM, ya que mejoraron sus habilidades blandas.

«Aparte de esto, se espera que esta actividad genere preocupación medioambiental en el uso de residuos de aceite de cocina usado, que hasta ahora no se ha aprovechado de forma óptima en la sociedad. La esperanza es que cada vez más grupos, empezando por los estudiantes escolares, puedan utilizar los residuos como un potencial para mejorar tanto las habilidades interpersonales como la economía», afirmó.

Al ver este problema, el equipo de servicio dirigido por el estudiante de tercer semestre Yusuf Rendy, junto con otros estudiantes de estudios sociales, inició un programa de capacitación sobre cómo fabricar velas de aromaterapia a partir de aceite de cocina usado.

Se espera que este programa pueda ser una solución dual y reducir la contaminación ambiental causada por los residuos de aceite de cocina usado. Además, las velas de aromaterapia también tienen el potencial de comercializarse para aumentar los ingresos de los estudiantes de MTsM Waru-Baki.

La actividad de servicio comenzó con declaraciones del presidente general de HMP Public Health, el director de MTsM Waru-Baki y Rezania Asyfiradayati, SKM, MPH como supervisora ​​y oradora en esta actividad de servicio.

La actividad continuó con trabajos previos a la prueba por parte de los estudiantes bajo la dirección del comité. Esta prueba previa está diseñada para medir el conocimiento de los estudiantes antes de recibir materiales sobre el uso de residuos de aceite de cocina usado para hacer velas de aromaterapia.

Además, el material fue proporcionado por Rezania Asyfiradayati, SKM, MPH, profesora del curso de Salud Ambiental, así como ponente en esta actividad de servicio. El contenido del material explicado trata sobre la historia de las velas, sus beneficios, herramientas y materiales, funciones, el impacto del aceite de cocina usado y cómo elaborarlo. Además de poner a disposición el material, esto también se combinó con una sesión de preguntas y respuestas.

Una vez que el material estuvo listo, se realizó otra postprueba para medir si hubo un aumento en el conocimiento sobre el uso de residuos de aceite de cocina usado para fabricar velas de aromaterapia.

La actividad de fabricación de velas fue entonces supervisada directamente por el comité. El primer paso es hervir el aceite de cocina usado clarificado con carbón durante 24 horas y luego verter el ácido esteárico en polvo cuando el aceite hierva.

Una vez disuelto, agregue el colorante alimentario y el líquido de aromaterapia y vierta en el espacio provisto. El último paso es añadir mechas y adornos con flores secas.

“El entusiasmo de los estudiantes ayudó enormemente al proceso de fabricación de velas de aromaterapia a partir de residuos de aceite de cocina usado, desde la realización de la prueba previa hasta el proceso de fabricación de velas de aromaterapia”, dijo Rezania.

Rezania admitió que esta actividad se realizó gracias al financiamiento de la Dirección de Asuntos Estudiantiles y Desarrollo de Innovación de Talento de la UMS.

Se espera que esta actividad de servicio pueda aumentar el conocimiento de los estudiantes y mejorar sus habilidades en el uso de desechos, especialmente aceite de cocina usado, para preservar el medio ambiente y poder implementar programas similares en el futuro.