Historias de Banaran sobre las plantaciones de café de apoyo

JAKARTA (Antara) – Tarde en la aldea de Kauman Lor, distrito de Pabelan, Semarang, Java central, vino con luz blanda. El aire se sonrojó naranja, combinado con una fila de banderas rojas y blancas que revoloteaban con gracia en el borde del camino.

Las pancartas de colores brillantes conducen los ojos a un corredor que fue perforado por una luces LED de color blanco rojo, creando una atmósfera cálida y entusiasta.

Agosto aquí siempre hay una fiesta, no solo recordada, sino que heredó la vida heredada de la pelea.

En la terraza de un puesto simple se sentó, ochenta y cinco años más viejo mientras beben café fragante Banaran.

Sirvió a los compradores con su primo, Abdul, que ahora es una mano y pies en el manejo de la pequeña empresa.

Para Sugeng, este puesto no es solo un lugar para actuar. Esta es una sala de reuniones donde los residentes intercambian historias mientras disfrutan de comida frita y café caliente.

El café al que sirve no es solo café. Trajo una larga historia, porque el período holandés abrió una plantación de café en Banaran, aprendió a la población para plantar y procesarla y luego ser la fábrica que ahora se conoce como la fábrica de café Banaran de PTPN I Regional 3.

A partir de ahí, Banaran Coffee se convirtió en un orgullo, ya no monopolizado por la compañía, pero anteriormente formaba parte de la vida de los residentes en Pabelan, Guave y otras áreas frías.

Aunque no hay una clase oficial para el crecimiento del café, ese conocimiento simplemente fluye. Los trabajadores del jardín, desde los formuladores de políticas hasta los trabajadores de campo, traen conocimiento al hogar, que luego comparten con familiares y vecinos.

Sin cadenas se convierten en maestros para otros, aprenden la tecnología de las plantas y el procesamiento, lo que hace que la calidad de los granos de café de las personas sea equivalente a lo que se produce la empresa.

Al igual que Sugeng, quien dijo que la historia de Banaran Coffee contra Abdul, el conocimiento no solo fue heredado por libros, sino también por el chat, la experiencia y la unión.

Económico

Esta historia es solo una pieza de un gran mosaico sobre cómo las plantaciones participan en la nueva vida de respirar la muñeca económica en diferentes regiones.

En Lampung, por ejemplo, la comunidad no tenía caucho como materia prima valiosa en primera instancia.

La presencia de la plantación se convirtió en la puerta de la introducción, a las ondas de plantas de crecimiento lento que ahora incluyen más de 130 mil hectáreas.

Se ven patrones similares en muchas áreas con diferentes materias primas, cada vez que se abre un nuevo jardín, el conocimiento y las habilidades también fluyen a la comunidad.

El director presidente de PTPN I, Teddy Yunirman Danas, dijo que este papel era evidencia clara de que las compañías de plantaciones pudieron convertirse en agentes de cambio.

En lugares remotos, la presencia del jardín abre trabajos, promueve los centros económicos y el movimiento del dinero.

El mercado se formó naturalmente, según la ley de la oferta y la demanda. La relación que existe entre la empresa y la comunidad no es solo una relación de trabajo, sino también una asociación que se fortalece entre sí.

Según Teddy, la existencia de unidades de trabajo de plantaje, según Teddy, inmediatamente absorbe a miles de empleados locales, tanto como empleados permanentes como empleados diarios. El impacto se ha sentido al reducir el desempleo y aumentar los ingresos familiares.

Sin embargo, lo que es más importante es el ecosistema económico que se ha creado, desde cafeterías en Kauman para el mercado de caucho en Lampung, desde pequeños comerciantes hasta empresas creativas que utilizan materiales locales.

Económico

En general, la dedicación de las compañías de plantación no detiene la producción de plantación. A través de asociaciones con gobiernos locales, la comunidad y las empresas locales, las empresas intentan crear un crecimiento económico sostenible y justo.

Esto está en línea con la construcción de la construcción de la aldea, expandiendo el empleo, alentando el emprendimiento y el desarrollo de industrias creativas. También se logra el éxito, no solo se mide por ganancias, sino en la medida en que la presencia de la empresa hace que la comunidad circundante sea más empoderamiento.

La historia en el pueblo de Kauman Lor es un pequeño retrato de cambios que son traídos por la presencia de la industria de la plantación. Nada es directo, pero todo requiere tiempo, interacción y disposición para compartir.

Sin embargo, cuando el capital de conocimiento está integrado con el arduo trabajo de las personas, es una supervivencia que puede sobrevivir a los tiempos cambiantes.

Los puestos sugeng pueden ser simples, pero en el interior está el valor económico ahorrado, la historia y el orgullo local. El café de Abdul a los clientes es el resultado de la larga cadena de cooperación entre empresas, agricultores y comunidades.

La economía que resulta de la existencia de una plantación en un área no se trata solo de dinero. Pero sobre las habilidades hereditarias, las redes sociales formaron y fortalecieron las identidades locales.

Cada jardín abierto, cada fábrica que está activa, es el punto de partida para el nacimiento de nuevas oportunidades con los que los comerciantes que obtienen más compradores, artesanos que encuentran mercados, niños que ven que el futuro puede construirse en su propia ciudad natal.

Al igual que el crepúsculo en Kauman Lor, que se está desvaneciendo lentamente, la vida del pueblo también tiene un ritmo regular de plantación, cosecha, festivales populares, para descansar.

En el ritmo, la presencia de plantaciones se convierte en parte de la muñeca que mantiene vivo a la aldea.

No hay parte que tenga un solo papel, incluidas empresas, comunidades y gobiernos complementarios. Esto es lo que la economía regional no solo sobrevive, sino que continúa creciendo.

En muchos lugares, este tipo de historias pueden ser olvidadas, enterradas por el rugido del desarrollo moderno que a veces ignora las raíces. Pero en Kauman, la historia todavía vive, fluye de una taza de café a la próxima taza.

Como si un recuerdo que es un desarrollo real que crece del país en sí mismo ofrece beneficios a quienes lo procesan e invitan al mundo a sentir los resultados.

Sugeng, con una taza de café en la mano, sabe muy bien que el puesto es una pequeña parte de la gran historia. Abdul, que ahora le enseña, será el sucesor de la historia y el gusto acompañante.

Y hay miles de historias similares en curso, donde la presencia de una plantación bien administrada puede ser un más ligero que hace que la economía regional sea realmente líquida, se mueva y apoya a muchas almas.

