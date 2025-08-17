Hipmi Surakarta pide preocupación por el medio ambiente a través de eventos de peces con la comunidad

SOLO (Antara) – La Asociación Indonesia de Jóvenes Emprendedores (HIPMI) de la ciudad de Surakarta exige la conciencia ambiental a través de eventos de peces junto con la comunidad a orillas del río Kleco, Laweyan, domingo.

Miembro de la tercera Hipmi de la ciudad de Surakarta, Gerry Bidudi, dijo que la participación de Hipmi en esta actividad para animarse y también enseñar para proteger el medio ambiente.

Dijo que el presidente de Surakarta Hipmi Surakarta Wahyu Adi Wibowo tuvo la inauguración a través del Jefe del Medio Ambiente 3 y el Jefe de Pesca 6 para informar al público sobre la importancia de los problemas ambientales.

«En este caso, apoyamos los premios en efectivo, que ofrecen 200 kilogramos de bagre para competiciones de pesca, que también preparan 100 paquetes de bocadillos para los participantes», dijo.

Dijo que el Ayuntamiento de Surakarta también ofreció apoyo total a través de la Agencia de Medio Ambiente (DLH). De hecho, la limpieza del río Kleco es el tema que se ha recopilado en esta actividad.

«Este río a menudo está lleno de desechos, especialmente durante la temporada de lluvias. Incluso los voluntarios de Joko Tingkir rutinariamente realizan acciones de limpieza todas las semanas», dijo.

Dijo que esta vez se esperaba que la competencia de pesca promoviera una sensación de atención para el medio ambiente de los residentes locales. Por lo tanto, en el futuro, están más preocupados por participar en el mantenimiento de la limpieza en el río Kleco.

«Con el río que está bien mantenido, el sistema de pesca se despierta más y se multiplica rápidamente en este río», dijo.

Mientras tanto, actividades para celebrar el 80 aniversario de la República de Indonesia, no solo por Hipmi en el río Kleco, sino también en otros lugares.

«Una de ellas es la ceremonia y la competencia 17 en Solo Safari. De hecho, la mayoría de los miembros de Hipmi están allí», dijo.

Espera que esta actividad también pueda promover el espíritu de nacionalismo en los jefes de ciudadanos y al mismo tiempo proteger el medio ambiente.