Hipmi Surakarta cooperó al gobierno regional para presentar el Festival del Centro UMKM

SOLO (Antara) – La Asociación Indonesia de Jóvenes Emprendedores (HIPMI) de la ciudad de Surakarta tomó el gobierno regional después de presentar el festival del Centro UMKM que se celebró en el Campo de la Ciudad de Surakarta, Java Central, 19-20 de septiembre de 2025.

El presidente de BPC Hipmi Surakarta Wahyu Adi Wibowo dijo que la actividad como uno de los programas prioritarios para alentar la escalada del sector empresarial y el crecimiento económico de la comunidad.

En este caso, su partido está en colaboración con el Ayuntamiento de Surakarta a través del Ministerio de UKM y Cooperativas Industriales en el Centro UMKM.

Dijo que al usar el espíritu de #Bantumodalbantu Sale, se espera que el festival sea un espacio de equipo,

Colaboración, así como exposiciones para las PYME.

Algunas agendas se llevan a cabo como una serie de actividades, de las cuales hay exposiciones de productos superiores de CrossSector -MSME, incluidos culinarios, de moda, servicios, minoristas, creativos y artesanía.

Además, los programas de entrevistas inspiradores con profesionales de negocios, consulta comercial gratuita de mentores comerciales, registro y ayuda para la certificación halal gratuita para MIPYME, así como competiciones comerciales que reúnen a los jóvenes empresarios juntos

e inversores potenciales.

«Hipmi Surakarta siempre se esfuerza por apoyar cada paso del Ayuntamiento de Surakarta en el desarrollo de MIPYME», dijo.

Dijo que la implementación del Festival del Centro UMKM no era solo una sala de promoción, sino también como un puente estratégico que reunió a MSMES con la red de jóvenes empresarios.

«Creemos que esta colaboración aumentará la competitividad de las MIPYME locales y podrá penetrar en un mercado más amplio», dijo.

Mientras tanto, el presidente del BPD Central Java Hipmi Teddy Tirtayadi dio una alta calificación para este evento. El BPD Central Java Hipmi está listo para apoyar plenamente a través de un programa de mentor y curación sostenible, para alentar a los actores de MIPYS, especialmente en la ciudad de Solo y Werk en el centro de Java a poder competir en el ámbito global.

Este festival también presenta la participación de varios proveedores que animarán actividades, que van desde actores culinarios tradicionales hasta productos creativos, distribuidores, proveedores, de moda tradicionales que son típicos de Surakarta.

«Se espera que el Festival del Centro de MSME 2025 sea un impulso importante para fortalecer la base económica de las personas, expandir las redes de las empresas y crear opciones de cooperación sostenible», dijo.